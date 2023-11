A- A+

turnê Fãs criticam a produtora TF4 e Taylor Swift por falta de ajuda à família de Ana Benevides Família da estudante de 23 anos teve que pedir empréstimo para levar o corpo do Rio para Mato Grosso do Sul, e fãs organizaram uma vaquinha para ajudar a família

Em entrevista ao Fantástico, neste domingo (19), na TV Globo, Adriana Benevides, mãe de Ana Benevides, que morreu durante o primeiro show de Taylor Swift no Brasil, no Estádio do Engenhão, na sexta-feira, disse que ainda não tinha conseguido levar o corpo de volta para a cidade natal, Pedro Gomes (MS), e que o único suporte oferecido pela T4F, produtora do evento, teria sido uma “assistência psicológica”.

Diante da informação de que a família da estudante de psicologia precisou fazer um empréstimo para possibilitar o retorno do corpo ao Mato Grosso do Sul, uma página de fãs da estrela pop abriu uma vaquinha para ajudar os familiares. Outros fãs ficaram revoltados com a T4F (Time for Fun) e a própria cantora americana por não auxiliar a família com as despesas do translado.

"O pessoal do show, que montou, não está dando suporte pra gente trazer ela pra casa. Sei que essas coisas nem passam pelos cantores, os artistas nem ficam sabendo disso. Mas a gente queria que eles dessem o suporte, para trazer ela pra casa. Porque, infelizmente, a gente está arcando com tudo. E a minha filha ainda não chegou" desabafou Adriana, em entrevista ao Fantástico, direto do Mato Grosso do Sul.

Na nota em que informa a chave PIX para as contribuições para a vaquinha, o fã-clube de Taylor Swift também faz uma crítica à produtora: “É com pesar que informamos que a família de Ana teve que recorrer a um empréstimo para possibilitar seu retorno para casa. Infelizmente, a T4F segue decepcionando e não ofereceu suporte nessa questão. A família e amigos próximos disponibilizaram uma forma de ajudarmos. Neste momento tão difícil, contamos com a nossa união para conseguirmos proporcionar um auxílio necessário e certo consolo. Cada contribuição fará diferença para superarmos juntos esse desafio”.

A estudante morreu após passar mal por conta do forte calor enquanto acompanhava a segunda música do show, em um dia de temperatura récorde na cidade, em que a sensação térmica chegou a mais de 59º C. Ao Globo, um amigo da vítima relatou que ela passou mal logo no início da apresentação, no momento em que a primeira música era executada. Nas redes sociais, outros fãs reclamaram da proibição da entrada no local do show sem garrafas d’água, por conta de restrições impostas pela segurança.

A cantora também recebeu críticas por uma suporta homenagem à estudante no segundo show no Rio, realizado na noite deste domingo (19). Taylor tocou ao piano a música "Bigger then whole sky" (Maior que o céu inteiro, em tradução livre), que não estava no setlist original do show, o que foi interpretado pelos fãs como uma homenagem a Ana Benevides. Mas muitos lamentaram ela não ter citado nominalmente a estudante.

Em entrevista à “Folha de S. Paulo”, a família da estudante afirma que não recebeu auxílio da empresa responsável pelo evento, a Time for Fun, ou T4F. Segundo Estela Benevides, pima da jovem, todos os gastos referentes à viagem emergencial de avião e ao translado do corpo estão sendo pagos pela família.

"Eu e minha irmã, que está no Rio com o pai da Ana, pedimos ao funcionário da empresa que encontrasse com eles pessoalmente no IML" disse Estela Benevides ao jornal no começo da tarde deste domingo. Segundo ela, a família não teve resposta, e as mensagens posteriores teriam sido ignoradas pelo funcionário.

