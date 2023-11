A- A+

turnê Fãs da Taylor Swift criticam pronunciamento da T4F nas redes sociais: "Raso e atrasado" CEO da empresa postou vídeo nas redes sociais da empresa seis dias após shows da cantora no Rio serem marcados por morte de fã, falta de água e de proteção contra o calor extremo

Os fãs da Taylor Swift criticaram o pronunciamento do CEO da T4F (Time For Fun) publicado nas redes sociais da empresa nesta quinta-feira seis dias após os shows da cantora no Rio serem marcados pela morte de uma fã que passou mal durante a apresentação, além de falta de água e de proteção contra o calor extremo. “O dinheiro que todo mundo gastou pra ter essa péssima experiência continua no seu bolso”, diz um comentário na postagem da conta oficial da T4F Instagram. “Depois que já enviaram e enterraram o corpo, vocês oferecem ajuda. Que piada”, comentou outra fã.

Veja o que dizem os fãs da cantora nas redes sociais



pic.twitter.com/jwLsSmrXh6



Eles botaram o CEO da T4F pra se pronunciar pra ver se passam uma imagem melhor, mas ele o leu o texto INTEIRO, raso e vaso como sempre, e pediu desculpas à família da Ana depois deles mesmos, com apoio dos fãs, cuidarem do transporte do corpo.



Além de… — Info Taylor Brasil (@InfoSwiftBrasil) November 23, 2023

Confira a mensagem do nosso CEO, Serafim Abreu, sobre os recentes acontecimentos relacionados à turnê da cantora Taylor Swift no Brasil.



Para mais informações, acesse o comunicado oficial da T4F no site https://t.co/cG5bxIpODt. pic.twitter.com/TdAXzb4viy — T4F (@t4f) November 23, 2023

é triste pensar que uma produtora com as proporções da T4F tenha um péssimo gerenciamento de crise, levou 1 semana pra esse pronunciamento que deveria ter sido feito no sábado



e mais: desculpas vazias não trazem pessoas de volta à vida



foi uma ESCOLHA agir assim, não uma opção https://t.co/ieReDOOHlq — leo oliveira (@souoleoedai) November 23, 2023

