A- A+

BBB Fãs de Amanda de Cara de Sapato colocam vídeo do "casal" em telão na Times Square Desde que se aproximaram no BBB 23, os fãs torcem por um romance entre eles

Os “DocShoes”, como são conhecidos os fãs de Amanda e Cara de Sapato, ex-participantes do BBB 23, alugaram um telão na Times Square, em Nova York, para reproduzir um vídeo do “casal”. Desde a época do reality, eles torcem por um romance entre Amanda e Sapato, que nunca aconteceu – ou, se aconteceu, nunca foi revelado. Mesmo alguns meses após o término do programa, os DocShoes continuam apostando nessa Fanfic.

Além do vídeo, eles aproveitaram para deixar uma mensagem de amor e amizade. “Amizade e amor se entrelaçam em um nó poderoso, capaz de unir corações e iluminar nossas vidas”, escreveram os DocShoes.



Veja:

De acordo com o site Fast Company, que comercializa um espaço na fachada do TSX Broadway, um vídeo de 15 segundos custa US$ 40 (cerca de R$ 190). Antes de ser exposto, o conteúdo é analisado por inteligência artificial e, também, por humanos.

Amanda foi a campeã da edição de 2023 do Big Brother Brasil. Cara de Sapato foi expulso (junto com Mc Guimê) por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fez uma participação especial (e relâmpago) no reality brasileiro.





Veja também

ARLINDO CRUZ Sambista Arlindo Cruz está internado em CTI de hospital no Rio de Janeiro