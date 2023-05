A- A+

A moto do Batman em "O Cavaleiro das Trevas", o traje surrado da saga de Harry Potter em "A Câmara Secreta", o vestido original da Princesa Leia nos filmes de Star Wars. Esses são alguns dos 1.400 itens que poderão ser arrematados, em junho, no leilão anual da Prop Store, especializada na venda de relíquias cinematográficas e colecionáveis (veja os principais objetos na fotogaleria abaixo).

A casa de Los Angeles estima que só o vestido usado por Carrie Fischer e a motocicleta conduzida por Christian Bale (e pelo dublê Jean-Pierre Goy) arrecadem, cada um, mais de US$ 2 milhões — o equivalente a R$ 9,8 milhões.

De acordo com o "Hollywood Reporter", o vestido branco da Princesa Leia é o único traje do filme original que ainda existe. Já a moto do Batman é uma dos seis veículos feitos para a produção de "O Cavaleiro das Trevas" e "O Cavaleiro das Trevas Ressurge". No entanto, a bateria, o tanque de combustível e os controles do acelerador foram removidos antes do leilão.

Outros itens também vão a leilão em junho

Os trajes da Grifinória usados por Daniel Radcliffe durante as aventuras de "Câmara Secreta", além dos óculos do icônico personagem. O conjunto deve valer a partir de US$ 75 mil (R$ 371 mil);

Um boneco de palhaço do filme "Poltergeist", de 1982, estimado em até US$ 400 mil (R$ 1,9 milhão);

O casaco usado por Kate Winslet nas cenas finais de "Titanic", estimado em até US$ 200 mil (R$ 989 mil);

Um dos trajes de Harrison Ford em "Blade Runner", estimado em até US$ 160 mil (R$ 791 mil);

Também vão ser leiloados o martelo Mjolnir usado por Natalie Portman e Chris Hemsworth em "Thor: Amor e Trovão" (2022); o escudo usado por Brad Pitt usado em "Troia" (2022); uma armadura usada por Russell Crowe em "Gladiador" (2000); a máscara de Jason em "Jason Vai para o Inferno: A Última Sexta-Feira" (1993); e um roteiro de filmagem escrito à mão por Al Pacino para "Scarface" (1984).

O leilão vai ocorrer entre 28 de 30 de junho, no Petersen Automotive Museum, em Los Angeles. A casa vai receber lances por telefone e pela internet ao longo dos três dias.

