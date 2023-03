Fãs se mobilizam para defender pernambucana Domitila de ataques: "#fechadoscomdomi"

A- A+

Os fãs da pernambucana Domitila Barros se mobilizaram, neste domingo (26), para defendê-la dos ataques que vem sofrendo na internet. Na casa, a sister também virou alvo de outros integrantes do Big Brother Brasil 2023, como as aliadas Bruna Griphao, Amanda e Larissa Santos.

Com a hashtag #fechadoscomdomi, os seguidores dela tomaram o Twitter com várias mensagens de apoio. Em alguns momentos, o assunto chegou a ficar entre os três mais comentados da rede social.

“Inteligente, politizada, poética e com uma noção f*** da realidade e consciência social, a trajetória dessa mulher é incrível dentro e fora do reality, orgulho de ser domitiler”, disse um seguidor.

“Larissa, você até tentou queimar a Domi, mas não conseguiu. FECHADOS COM DOMI”, afirmou outra fã. “Linda, maravilhosa, verdadeira a verdadeira protagonista desse bbb o nome dela é #domitila #FECHADOSCOMDOMI”, elogiou mais admirador da pernambucana.

Ataques racistas

Neste domingo, a equipe que administra as redes sociais da sister publicou um comunicado defendendo a sister de ataques racistas na internet. As agressões teriam sido feitas por internautas em um vídeo no qual Domitila fala sobre racismo estrutural e seus danos.

“Para nós, enquanto equipe, é triste e revoltante termos que fazer esse tipo de pronunciamento. Hoje, amanhecemos frente a um comentário racista e extremista em um vídeo onde Domitila fala sobre racismo estrutural e seus danos”, publicou a equipe.

“Durante a tarde, nossas redes foram bombardeadas por mais comentários do tipo; onde neles, Domitila teve sua vida, projeto de trabalho e honra feridos. Lidamos com comentários repletos de comparação grotescas com criminosos, agressores, bodyshaming, pressão estética, ameaça de cunho racial etc.”, cita.

E continua: “Salientamos novamente que não iremos tolerar esse tipo de comportamento extremista com nossa participante, muito menos com os demais colegas de confinamento que também são pessoas pretas e que tiveram, mais uma vez, suas identidades agredidas nas redes sociais”, cita a nota.

Na publicação, vários seguidores saíram em defesa de Domitila.

