CELEBRIDADES Fãs de Gustavo e Key Alves pensam dar uma viagem para Maldivas para os dois Os ex-participantes do BBB 23 oficializaram o fim do relacionamendo no início de abril

Após o relacionamento intenso dentro da casa mais vigiada do Brasil, Gustavo e Key Alves terminaram o namoro no dia 4 de abril. Mas os "shippers" (torcedores de relacionamento amoroso de alguém, normalmente personagens de filmes) do casal "Guskey" não desistiram, mesmo após a atleta já ter aparecido aos prantos no seu instagram alegando que não seria mais amiga do cowboy.

Através do Space Twitter, foi feito uma reunião para organizar uma viagem para levar o ex-casal para as Maldivas. A iniciativa começou nessa quinta-feira (27) e gerou críticas. Como nesta postagem:

Os fãs do casal guskey estao fazendo vakinha para o casal viajar para as Maldivas ,que gente retardada .

O Lula precisa arrumar emprego pra essa gente #BBB23 https://t.co/abtaAmGMBb pic.twitter.com/chIGHG6uNn — pbmmess (@Pbfernadag4mm) April 28, 2023

Os responsáveis por trás da viagem declararam que ainda não tem nada organizado:

"Não estamos recebendo pix de ninguém, só pra deixar claro gente. Estamos apenas estudando essa ideia, vamos com calma!"

