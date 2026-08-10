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CINEMA Fãs de Harry Potter forçam mudança de rota de cabo de £430 milhões para não invadir túmulo de Dobby Em "Harry Potter e as relíquias da morte", Dobby foi sepultado na praia de Freshwater West, no País de Gales

Um cabo de energia multimilionário entre o Reino Unido e a Irlanda precisou ser remanejado após protestos de fãs de Harry Potter, que não queriam a profanação do "túmulo" do elfo fictício Dobby. O personagem da série de J.K Roling foi "sepultado" na praia de Freshwater West, em Pembrokeshire, no País de Gales no filme "Harry Potter e as relíquias da morte".

Os fãs do universo ficcional do bruxinho têm deixando pedras com a inscrição "Aqui jaz Dobby", apesar de a National Trust, proprietária do terreno, já ter pedido que não façam isso, visto que a praia é um local ecologicamente protegido.

O cabo Greenlink, de £430 milhões, que liga a National Grid à Irlanda, inicialmente passaria pelo local do "túmulo", disse o gerente de projeto Simon Ludlam ao podcast Energy Revolution. Os fãs ficaram sabendo após Ludlam indicar, numa entrevista na BBC, por onde o cabo de 200 km passaria.

"Fizemos a gravação, terminamos, eu voltei para Londres, e eles exibiram a matéria algumas semanas depois. E recebemos centenas de ligações", disse Ludlam, que não sabia quem era Dobby e ficou confuso.

Foi um colega de trabalho que lhe deu a notícia: "Aparentemente vamos passar direto pelo túmulo do Dobby". "Eu disse: 'Dobby, quem é Dobby? Não conheço nenhum Dobby'. Eu disse: 'Ele é um personagem fictício de um livro fictício, tudo isso é fictício, do que vocês estão falando?'"

O colega reafirmou que era uma questão "muito séria", então a empresa encomendou uma nova rota.

"Muita gente ficou feliz com isso, e o projeto agora está seguindo em frente, e o Dobby está feliz. Passamos bem perto de alguns vestígios reais da Idade do Bronze, mas evitamos o túmulo do Dobby".

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