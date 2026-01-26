A- A+

Ilegal Fãs de Harry Styles denunciam ação de cambistas na pré-venda dos ingressos para os shows no Brasil As vendas para os clientes Santander Private e Select foram liberadas nesta segunda-feira (26)

Após quatro anos, o cantor britânico e vencedor do Grammy Awards, Harry Styles, anunciou, na última semana, o retorno aos palcos brasileiros com a turnê "Together, Together".

Serão dois shows, nos dias 17 e 18 de julho, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. No entanto, o que deveria ser um momento de felicidade acabou se transformando em tristeza, raiva e decepção.

A pré-venda dos ingressos para clientes dos cartões de crédito Santander Private e Santander Select foi iniciada na manhã desta segunda-feira (26) pela plataforma oficial de vendas, a Ticketmaster, e na bilheteria do evento, no Suhai Music Hall. Porém, no X (antigo Twitter), fãs denunciaram a frustração com a ação de cambistas durante a venda no ponto físico.

Uma das pessoas afetadas pela suposta ação dos cambistas foi a administradora do perfil “Harry Styles Brasil” no X.

Em um post, a dona da página questiona como é possível ser a primeira pessoa da fila da bilheteria presencial e não conseguir comprar ingresso para o setor Pit, porque já estaria esgotado.

Boa tarde @Ticketmaster me explica como que eu sendo a primeira pessoa da fila PRESENCIAL não consegui comprar meu PIT por que estava “esgotado”?



A PRIMEIRA!!!!!!!!!! — Harry Styles Brasil (@TheHSBrasil) January 26, 2026

Na sequência da publicação, a fanbase postou fotos dos supostos cambistas deixando a bilheteria oficial com papéis que aparentam ser ingressos impressos, enquanto os fãs precisaram pagar uma taxa de R$ 22 para receber o bilhete em QR Code. Ela informou que está reunindo provas, entre vídeos, áudios e fotos, para denunciar a compra pelos cambistas.

Além disso, nas respostas ao post, outra conta informou que uma amiga também estava no local e era a primeira da fila preferencial para PCD (pessoas com deficiência), mas não conseguiu comprar o ingresso no setor escolhido pelo mesmo motivo.

Na própria rede social, já era possível encontrar anúncios de pessoas vendendo ingressos por valores superiores aos oficiais minutos após o início das vendas. Com a repercussão, fãs de diversos artistas criaram a campanha “Não ao Cambista” para cobrar respostas da plataforma e das autoridades nas redes sociais.

Denúncia ao Procon-SP

No X, a deputada federal Erika Hilton afirmou que acionou as autoridades sobre as graves irregularidades na venda de ingressos para o show do ex-integrante da One Direction em São Paulo.

Estou acionando as autoridades sobre as graves irregularidades na venda de ingressos para o show do Harry Styles em São Paulo.



Como as primeiras pessoas das filas, tanto a geral quanto a PCD, não conseguiram comprar ingressos, mas os cambistas já tinham ingressos em mãos?… pic.twitter.com/Uhq3RsU2OC — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 26, 2026

Segundo Erika, a Ticketmaster já está sendo processada por órgãos reguladores dos Estados Unidos por práticas comerciais lesivas em parcerias com cambistas e plataformas de revenda de ingressos.

“Nos EUA, de acordo com a acusação dos órgãos reguladores, parte considerável dos ingressos de eventos da Ticketmaster era direcionada aos cambistas. Com isso, a empresa conseguia criar uma escassez artificial, vender apenas uma parcela dos ingressos pelo preço oficial e direcionar o restante aos cambistas, que inflavam os valores”, disse em publicação.

Por fim, a deputada afirmou que estará atenta à venda dos ingressos para o show do grupo BTS em São Paulo, no mês de outubro deste ano.

O deputado estadual de São Paulo, Guilherme Cortez, também informou que acionou o Procon, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo após receber diversas denúncias e provas sobre a atuação de cambistas durante a pré-venda do show.

SEGURANÇA PARA OS FÃS Diante das denúncias da ação criminosa de cambistas durante a pré-venda do show do Harry Styles, oficiei a Secretaria de Segurança Pública de SP requerendo:



Adoção de medidas preventivas de segurança nas filas presenciais de venda de ingressos a fim… pic.twitter.com/mFkPSnGIO7 — Guilherme Cortez (@cortezpsol) January 26, 2026

Ele ainda lembrou que o cambismo configura crime contra a economia popular, com penas que podem chegar a até quatro anos de reclusão, além de multa.

A reportagem entrou em contato com o Procon-SP e com a Ticketmaster, mas, até o horário de publicação, não obteve retorno do órgão nem da empresa responsável pela venda de ingressos.

Veja também