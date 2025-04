Fãs de Lady Gaga antecipam a festa em Copacabana: "Por ela, vale a pena até perder o celular"

A- A+

O tão esperado megashow gratuito de Lady Gaga em Copacabana só acontece no próximo sábado (3), mas a festa já começou.

A areia da praia virou ponto de encontro para fãs ansiosos — e personagens divertidos.

De peruca loira, óculos escuros, vestido preto e falando em inglês, Bia de Queiroz, de 27 anos, virou uma atração à parte.

Atriz e superfã da cantora, a moradora da Barra aproveita a movimentação para homenagear sua diva e divulgar sua peça de teatro.

— Todo mundo para pra tirar foto comigo — conta Bia, rindo. — Estou aqui pelo amor à Gaga e também para convidar a galera para o teatro. O espetáculo tem tudo a ver com o público dela, que é jovem e cheio de energia — explica a atriz, sobre a peça "Insucesso de uma Vida Quase Adulta", que estreia no Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), na Cinelândia.

Já o casal Daniela Azevedo e Marcelo Olivar, analista de sistemas e empresário, respectivamente, estão aproveitando a oportunidade para unir trabalho e diversão.

Moradores de São José dos Campos (SP), eles chegaram ao Rio há um mês para trabalhar e decidiram esticar a estadia só para o show.

— Era pra voltarmos antes, mas agora vamos ficar até depois do show. Não podíamos perder! — conta Marcelo, animado.

Aniversário em Copacabana

O clima também é de comemoração para o casal Márcus André Barbosa e Jhon Ferreira. Márcus, professor de física e morador de Copacabana, completa 33 anos neste domingo (27) e ganhou um presente inesquecível: a companhia do designer gráfico Jhon, que veio especialmente de Campos dos Goytacazes.

— Melhor presente impossível. Vai ser incrível — resume Márcus, empolgado.

Veteranos em shows históricos — eles estiveram no show da Madonna na praia —, Marcos e Jhon agora se preparam para a apresentação de Gaga com planejamento sério.

— Estamos nos organizando pra tudo: banheiro, alimentação, celular… No show da Madonna viemos sem o aparelho, mas no da Gaga não dá. Tenho que registrar tudo! Por ela, vale a pena até perder o celular — brinca Jhon.

Na lista de preparativos, garrafas térmicas de água, lanches reforçados e muito protetor solar.

— Pretendemos chegar bem cedo no dia. Ainda mais que na quinta é feriado e na sexta muita gente vai enforcar. Acredito que já na quinta a praia esteja cheia — comenta Márcus.

O look também foi pensado com carinho: eles compraram camisas combinando com a inscrição "Born This Way", referência ao hino de orgulho LGBTQIA+.

— Somos um casal cafona — diverte-se diz Márcus

A expectativa para o show é altíssima. Lady Gaga já deu pistas do que vai apresentar aos milhares de brasileiros e turistas, com a performance que fez na Cidade do México, neste sábado (26) e que repete neste domingo (27).

— O show que ela fez no México está incrível. O setlist ficou muito bom, misturando músicas antigas e novas. No Rio, esperamos que o espetáculo seja ainda maior! Estamos torcendo para ela incluir outras músicas também — revela Jhon.

Entre suas favoritas estão "Dance in the Dark" e "Marry the Night".

Primeira vez no Rio

A mexicana Kelly Hernands é uma das fãs internacionais que anteciparam a festa. Esteticista, ela está hospedada no Flamengo e chegou ao Rio no dia 24, acompanhada do irmão e de amigos.

— Estamos muito animados! — diz Kelly.

Já na areia de Copacabana, quem também se movimenta para o grande dia é a vendedora ambulante Taimara Santos. Desde 2018, ela vende queijo e palitinhos de churrasco na praia e, para o show de Lady Gaga, promete reforçar o estoque — e ainda incluir bebidas no cardápio.

— No show da Madonna, em menos de duas horas, vendi tudo que eu tinha. Foram 150 palitos rapidinho! Dessa vez, vou trazer pelo menos uns 200 palitos e vender bebida também. Vou trabalhar dobrado — conta.

Em dias normais, Taimara leva de quatro a cinco horas para vender todo o estoque. Para o megashow, a expectativa é esgotar tudo em tempo recorde.

