A- A+

lady gaga Fãs de Lady Gaga fazem performance no Galeão em homenagem à cantora Diva do pop faz show gratuito na Praia de Copacabana no próximo sábado (3)

Os fãs de Lady Gaga não param de chegar no Rio — tudo para ver de perto o show que a cantora fará neste sábado (3), na Praia de Copacabana.

No Aeroporto Internacional do Galeão, um grupo de Little Monsters, como são chamados os devotos da cantora, se empenharam desde cedo para homenagear a diva pop.

Num balé coreografado, eles chamaram a atenção de quem passava pelo desembarque já por volta das 7h. Veja alguns registros:

8 horas da manhã e o Galeão se encontra assim. Gaga, tu hitou!



pic.twitter.com/vAdJ8hQvx7 — poponze (@poponze) April 30, 2025

RIO IS GAGA! Aeroporto do Galeão vira palco de ballroom carioca na recepção dos fãs de Lady Gaga.

pic.twitter.com/O48AwIG0kH — UpdateCharts (@updatecharts) April 30, 2025

Na Rodoviária Novo Rio também houve homenagens à Lady Gaga, conforme registrou o Bom dia, Rio desta quarta-feira (30).

A rodoviária do Rio também já está no clima para receber Little Monsters de todo o Brasil.



Quem chega por lá nessa quarta? pic.twitter.com/xdUkP7rsyF — RDT Lady Gaga (@RDTLadyGaga) April 30, 2025

Turismo impactado

Segundo o Governo do Estado, foi registrado um aumento de 26% de passageiros e 19% de voos para a capital comparando com o mesmo período de 2024.

O Aeroporto do Galeão deve receber mais de 360 mil passageiros, sendo 256 mil domésticos e 107 mil internacionais.

"A rodoviária Novo Rio também espera mais de 200 mil passageiros na semana do show. São números que impactam muito fortemente no desenvolvimento do turismo e no fluxo de pessoas aqui no nosso estado" explicou, via nota da assessoria de imprensa do governo, o secretário de turismo Gustavo Tutuca.

Veja também