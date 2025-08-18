A- A+

INGRESSOS Fãs de Marisa Monte enfrentam fila virtual na pré-venda de ingressos para nova turnê; entenda O site Tickets For Fun apresentou alta demanda e problemas técnicos nesta segunda (18)

Os fãs de Marisa Monte estão tendo dificuldades para adquirir ingressos na pré-venda para a nova turnê da cantora, Phonica - Marisa Monte & Orquestra ao Vivo, que começou nesta segunda-feira, 18, ao meio-dia.

A fila virtual no site da Tickets For Fun, canal oficial de vendas, passa de uma hora e há várias reclamações registradas nas redes sociais.

A equipe do Estadão também tenta acessar o site desde o meio-dia desta segunda-feira, 18, mas às 13h30 ainda não tinha conseguido o acesso.

A fila virtual registra 59 minutos de espera. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da T4F ainda não se pronunciou sobre a alta demanda ou problemas técnicos.

A pré-venda é apenas para clientes dos cartões BB Visa, do Banco do Brasil, com desconto de 25% nesse período e parcelamento em até 6x sem juros.

Vendas gerais para os shows

Já a abertura de vendas gerais acontece na próxima quarta-feira, 20, a partir das 14h, com parcelamento em até 6x sem juros ou em até 10x sem juros, se cliente dos cartões BB Visa.

A turnê

Marisa Monte fará seis shows em seis capitais diferentes: Belo Horizonte (18/10), Rio de Janeiro (1/11), São Paulo (8/11), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12).

Os ingressos para a nova turnê de Marisa Monte custam a partir de R$ 140 em Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. No Rio de Janeiro, as entradas partem de R$ 177,50. Já o show de São Paulo tem ingressos a partir de R$ 187,50.

Veja também