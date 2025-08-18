Seg, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INGRESSOS

Fãs de Marisa Monte enfrentam fila virtual na pré-venda de ingressos para nova turnê; entenda

O site Tickets For Fun apresentou alta demanda e problemas técnicos nesta segunda (18)

Reportar Erro
Marisa Monte fará seis shows em seis capitais diferentes com nova turnê Marisa Monte fará seis shows em seis capitais diferentes com nova turnê  - Foto: Divulgação

Os fãs de Marisa Monte estão tendo dificuldades para adquirir ingressos na pré-venda para a nova turnê da cantora, Phonica - Marisa Monte & Orquestra ao Vivo, que começou nesta segunda-feira, 18, ao meio-dia.

Leia também

• Ivan Lins se apresenta no Teatro Guararapes, neste sábado (23), com sucessos no repertório

• Gilberto Gil faz primeiro show após morte de Preta em evento do SP2B

• Supercombo assume ''som mais colorido'' em "Caranguejo (Parte 1)", novo disco da banda

A fila virtual no site da Tickets For Fun, canal oficial de vendas, passa de uma hora e há várias reclamações registradas nas redes sociais.

A equipe do Estadão também tenta acessar o site desde o meio-dia desta segunda-feira, 18, mas às 13h30 ainda não tinha conseguido o acesso.

A fila virtual registra 59 minutos de espera. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da T4F ainda não se pronunciou sobre a alta demanda ou problemas técnicos.

A pré-venda é apenas para clientes dos cartões BB Visa, do Banco do Brasil, com desconto de 25% nesse período e parcelamento em até 6x sem juros.

Vendas gerais para os shows
Já a abertura de vendas gerais acontece na próxima quarta-feira, 20, a partir das 14h, com parcelamento em até 6x sem juros ou em até 10x sem juros, se cliente dos cartões BB Visa.

A turnê
Marisa Monte fará seis shows em seis capitais diferentes: Belo Horizonte (18/10), Rio de Janeiro (1/11), São Paulo (8/11), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12).

Os ingressos para a nova turnê de Marisa Monte custam a partir de R$ 140 em Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. No Rio de Janeiro, as entradas partem de R$ 177,50. Já o show de São Paulo tem ingressos a partir de R$ 187,50.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter