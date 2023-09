Fãs de Olivia Rodrigo questionam cantora após exclusão de continentes em turnê 'mundial'

A- A+

Fãs de Olivia Rodrigo passaram a usar as redes sociais para questionar o verdadeiro significado da "turnê mundial" anunciada pela cantora americana nesta quarta-feira (13). É que a tal turnê, divulgada com grandiosidade por sua equipe, percorrerá apenas cidades dos Estados Unidos e países europeus. Nenhuma nação fora desse eixo no hemisfério norte foi incluída no trajeto da jovem artista de 20 anos.

"Olivia Rodrigo, uma bruaca, anunciou turnê mundial que não vai passar por nenhum país da América Latina. Garota, se manque", revoltou-se uma seguidora da artista, por meio do Twitter. "O verdadeiro significado de 'turnê mundial' é passar por todos os continentes, diferentemente de muitas que anunciam EUA e Europa e falam que é mundial", tuitou outra internauta. Memes acerca do assunto se espalharam nas redes sociais.

Recentemente, a discussão sobre o tema ganhou força diante da ausência de países da América Latina na turnê "mundial" de Beyoncé. "Não gosta das latinas, Beyoncé?", escreveu parte dos fãs, no início deste ano, ao iniciar uma campanha para chamar atenção da estrela da música pop.

Fãs fizeram graça com a própria frustração, já que havia muita expectativa de que, desta vez, Beyoncé pisaria no Brasil. A última vez que ela se apresentou por aqui foi em 2013. A última turnê, "On the run", de 2018, também não passou pelo Brasil.

Veja também

MÚSICA Show em Jaboatão: Joyce Alane se apresenta gratuitamente nesta sexta-feira (15)