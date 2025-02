A- A+

VIOLÊNCIA Fãs de Oruam agridem repórter do SBT em frente a delegacia Segundo jornalista, criminosos infiltrados entre os manifestantes atacaram não só ele, mas também outros profissionais da imprensa, incluindo um produtor da Record TV Rio e um jornalista de outra emissora

O repórter Bruno Assunção, do SBT Rio, foi agredido por manifestantes enquanto realizava a cobertura da prisão do rapper Oruam, na frente da 16ª Delegacia de Polícia, Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (20). O jornalista levou tapas na cabeça e nas costas durante a confusão, que foi registrada em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais.



Assunção usou suas redes sociais para relatar o ocorrido e denunciar as agressões. Segundo ele, criminosos infiltrados entre os manifestantes atacaram não só ele, mas também outros profissionais da imprensa, incluindo um produtor da Record TV Rio e um jornalista de outra emissora. "Foi algo realmente absurdo e inadmissível. O que a imprensa passou aqui é algo que nenhum jornalista deveria enfrentar", declarou.

O jornalista também afirmou que tomará medidas legais contra os agressores. "Todos eles serão responsabilizados. Eles gravaram tudo antes e depois partiram para a agressão. Não vai ficar impune", garantiu.

Os agressores faziam parte de um grupo de jovens e adolescentes que protestavam pela liberação de Oruam, detido por infração de trânsito. Alguns deles chegaram a debochar do jornalista antes do ataque.

Oruam, por sua vez, se manifestou sobre o episódio, repudiando a violência e pedindo desculpas ao repórter. "Peço desculpas para ele por isso. Não compactuo com isso, fiquei chateado de verdade", declarou o cantor.

