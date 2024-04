Fãs de Roberto Carlos chegam ao Pacaembu sem aviso do cancelamento do show: "Ridículo"

A- A+

Na porta da Arena Pacaembu, nesta sexta-feira, 19, o sentimento era de frustração pelo cancelamento do show de Roberto Carlos. Por volta das 18h, o público que ainda não sabia do cancelamento da apresentação, ocorrida no meio da tarde, começou a chegar para o show marcado paras às 21h.

Uma senhora, que preferiu não se identificar, foi informada pela reportagem de Estadão que o show não iria ocorrer. "Ridículo", disse ela, que estava acompanhada pela mãe.

Na porta do estádio, uma mulher com a camiseta do Mercado Livre Arena anotou o nome das duas e sugeriu que elas ficassem de olho nas redes sociais da casa para saber sobre a nova data.

O comerciante Leonildo Fabiano, 73 anos, também só soube do cancelamento ao chegar no local. Ele veio de Campinas, no interior de São Paulo, acompanhado pela mulher, Cecília de Mello

"Acho uma falta de respeito muito grande. Com tantas formas de comunicação que existem hoje, a empresa não avisar nada... É desagradável", disse Fabiano.

Ele diz que espera por uma nova data.

A cirurgiã dentista Luciana Oliveira, de Indaiatuba, além de frustrada, estava assustada com a notícia de que a casa não oferecia segurança. Essa seria a primeira vez dela assistirá em show do Roberto. Pagou R$ 1.650 para ficar na frente.

"A maioria do público do Roberto é de idosos. Se acontecesse um incidente lá dentro, como essas pessoas iriam correr, sair?", questionou.

Luciana diz que considera pedir a devolução do dinheiro. "Depois disso, fiquei com medo de voltar aqui", afirmou.

O casal Lucas e Mina Aliberti chegou ao Pacaembu por volta das 18h50 e também só soube do cancelamento ao ser abordado pela reportagem do Estadão. Eles trouxeram os pais de Lucas, Renata e Jorge, que moram em Piracicaba e só souberam que assistiriam ao show de Roberto quando desceram do carro.

"Era uma surpresa. Dissemos para eles que iríamos a um encontro na igreja", conta. Mina afirmou que pagou R$ 60 para estacionar o carro em um dos estacionamentos conveniados do Mercado Livre Hall e que o atendente do ainda lhe disse "bom show!", sem avisar que o show estava cancelado.

Apesar de tudo, o quarteto encarou o fato com bom humor. "É pegadinha!", disseram, quase ao mesmo tempo. Eles pagaram R$ 1 650 por cada ingresso.

O Estadão procurou a assessoria de imprensa da Allegra Pacaembu para saber como a comunicação do cancelamento foi feita para quem comprara ingresso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

No horário marcado para a abertura dos portões, às 19h, o que se via na passarela montada no meio do gramado para o público poder acessar o local do show era o vai e vem de trabalhadores que deixavam o Pacaembu ainda em obras.

