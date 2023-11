A- A+

Rio de Janeiro Fãs de Taylor Swift pedem que Cristo Redentor receba projeção para comemorar shows no Rio Cantora fará três apresentações, entre sexta-feira (17) e domingo (19), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Prefeito Eduardo Paes promete levar o pedido a reitor do santuário

A agenda de eventos na cidade do Rio segue intensa. Nesta semana, a cantora Taylor Swift desembarca para uma agenda de três shows no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Engenho de Dentro, Zona Norte da cidade. A visita, que vai contar com três apresentações, de sexta-feira (17) a domingo (19), quer ser celebrada em grande estilo pelos fãs, que pedem que seja feita uma projeção do Cristo Redentor.

Os fãs começaram uma campanha nas redes sociais para ser projetada a blusa Junior Jewels, usada no clipe "You belong with me", de Taylor Swift. O pedido foi feito ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, nas redes sociais, que respondeu, prometendo conversar com Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, tendo o perfil do Instagram marcado na publicação do prefeito no Twitter.

"Queridos @taylorswift13 fãs. Vou pedir ao querido Padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no @cristoredentor! Em tempo: o Instagram dele é @padreomaroficial."

Os shows estão previstos para a noite da próxima sexta-feira, sábado e domingo, no Engenhão, na Zona Norte do Rio. Na última semana, o estádio foi endereço das duas primeiras apresentações do grupo mexicano Rebeldes (RBD), que abriram a turnê em solo brasileiro. Nos dois dias, fãs relataram problemas de confusão, furto e arrastão ou no entorno do local, ou nas estações da Supervia, transporte público indicado como a melhor opção de chegada e saída.

Os fãs de Taylor Swift lembraram dos casos de insegurança, ocorridos na última semana, e pediram a Eduardo Paes que desse, também, uma forcinha no pedido de reforço do policiamento.

