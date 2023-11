A- A+

Rio de Janeiro Fãs de Taylor Swift reagem a adiamento do show deste sábado (18): 'Foi algo irracional dela' Cantora adiou apresentação deste sábado (18) devido às fortes temperaturas no Rio

A nota de Taylor Swift, anunciando o adiamento do show deste sábado (18), no Rio, deixou os fãs confusos e frustrados. Com boa parte do público já no estádio do engenhão, a cantora escreveu uma nota do seu camarim, informando que havia tomado a decisão "devido às temperaturas extremas no Rio".

O show foi reagendado para segunda-feira, dia 20, de acordo com o prefeito Eduardo Paes. Após o anúncio nos altos falantes, o público que se aglomerava no Engenhão explodiu em vaias:

As palavras"Taylor adiou" e "Ela não vem mais" entraram imediatamente nos trending topics do Twitter.

A caminho do estádio, os fãs que se deslocavam pelo trem da Supervia se mostravam perplexos. Muitos choravam, outros especulavam as razões para o adiamento.

- A gente acha que para ser assim, de última hora, com gente dentro do estádio, foi algo irracional da parte dela - diz um fã 30 anos, que se identificou como Sankley. Ele veio do Maranhão para ver a cantora. - Todo mundo já sabia que a temperatura seria alta. Não dá para entender por que só agora, foi muito inesperado.

Na última semana, a artista também adiou um show na Argentina, devido uma tempestade.

Apesar de terem ocorrido mais de 1 mil desmaios no show da sexta-feira e uma morte ter sido confirmada, os portões para o show deste sábado chegaram a abrir. E os relatos de fãs passando mal também se repetiram nas redes. Um fã-clube da cantora, o Info Taylor Brasil, afirmou que a distribuição de água e gelo, prometida, não estava chegando na cadeira superior leste. "Tem gente passando mal e saindo de ambulância", contou. Um fã reforçou: "Tem muita gente passando mal, saíram com ambulância, em macas. Está desesperador."

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou uma ação que pedia a obrigatoriedade da Time For Fun (T4F), organizadora do show da Taylor Swift, no fornecimento água potável no show deste sábado.

A ação foi protocolada pelo deputado estadual Fred Pacheco (PMN) e deferida pelo juiz Marcello Rubioli. Na decisão, o magistrado determina a instalação de postos de abastecimento de água potável no interior do evento e também na fila de acesso. Rubioli também exige que a T4F:

"Tome medidas que aplaquem o desconforto térmico, no interior do evento e na fila de acesso ou mesmo a instalação de climatizadores por jato d´água com difusores ou utilização de jato d´água direto, nas áreas externa e interna do evento. Permita a entrada de água potável, líquidos isotônicos ou refrigerantes, desde que industrializados e lacrados, aumente o número de ambulâncias e profissionais de saúde de prontidão no evento".

