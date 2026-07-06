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Famosos Fãs de Taylor Swift recebem 'marmita' com bolo do casamento da cantora Surpresa foi registrada em vídeos publicados nas redes sociais

Quem nunca desejou provar o cardápio da festa de uma celebridade? Melhor ainda, de seu próprio ídolo? Esse sonho se tornou realidade para alguns fãs que passaram horas nos arredores do Madison Square Garden, em Nova York (EUA), onde Taylor Swift oficializou sua união com Travis Kelce na sexta-feira, 3. Parte do bolo servido na celebração foi distribuído ao grupo que aguardava do lado de fora do local.

A surpresa foi registrada em vídeos publicados nas redes sociais. Nas imagens, uma van da empresa responsável pelo buffet para próxima aos admiradores da cantora. Na sequência, um policial entrega uma "marmita" com pedaços de bolo servidos no casamento

No X (antigo Twitter), internautas comemoraram o gesto. "A empresa de buffet da Taylor Swift está distribuindo sobremesas do casamento para os fãs do lado de fora do local", escreveu uma usuária. A iniciativa foi elogiada por fãs da artista, que classificaram a ação como uma prova de amor ao público.

O casamento de Taylor Swift

A cantora Taylor Swift e o jogador Travis Kelce estão oficialmente casados. Segundo um comunicado divulgado por um representante da cantora ao The New York Times, o ator Adam Sandler celebrou a união do casal na última sexta-feira, 3, no Madison Square Garden, em Nova York. O astro do cinema é próximo ao atleta da NFL.

Ainda conforme o representante de Taylor, o irmão da artista, Austin, foi "padrinho de honra" e o irmão de Kelce, Jason, foi padrinho do casamento.

Os noivos usaram roupas da marca Christian Dior, desenhadas por Jonathan Anderson. A cantora ainda usou sapatos Christian Louboutin feitos sob medida e joias da Cartier.

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