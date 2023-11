A- A+

Taylor Swift Fãs de Taylor Swift relatam falta de ventilação em estádio onde shows acontecem Cantora americana cancelou apresentação no sábado por causa do calor extremo

Sentadas no chão ao lado de duas ambulâncias, em frente ao estádio Engenhão, Nina Simone, de 18 anos, e Maria Eduarda Marins, de 17, aguardavam a chegada dos pais para ir embora. As amigas chegaram por volta das 15h no local onde iria acontecer o segundo dia de show da cantora Taylor Swift. Elas estavam há seis meses esperando pelo evento, cancelado às pressas devido ao calor.

Nina chegou a passar mal ao se locomover do portão sul ao norte, onde iria assistir ao show. Os vinte minutos de caminhada deixaram ela sem ar, o corpo quente, a visão escurecida. Ela só conseguiu continuar porque uma amiga a alcançou e lhe entregou água.

— Você sente seu corpo derreter. É como se ele realmente fosse parar. Seu pescoço fica quente, a respiração ofegante — explica.

Maria Eduarda contou que dentro do estádio era ainda pior do que o lado de fora. “Parecia um forno”, afirma. Segundo ela, partes que deveriam estar abertas para ventilar estavam fechadas com tapumes. O ventilador interno estava direcionado para o palco e só começou a girar quando o público implorou aos funcionários do show.

— A gente gasta uma grana para vir ao show e é recebido assim. A gente só ganhou água uma vez. E era assim, o pessoal jogando os copos em cima da gente. A quantidade de água era bem menor que a de pessoas. Não tinha ventilação alguma dentro do estádio. Se a gente não fosse muito fã da Taylor e não tivesse gastado tanto com os ingressos, nem iríamos vir na segunda. Tinha gente passando mal o tempo todo, chorando, pedindo ajuda. Por que não cancelaram ontem, quando a Ana falaceu? A gente ficou fritando o dia todo aqui para nada — enfatiza.

Cancelamento de última hora

A cantora Taylor Swift comunicou aos fãs por meio das redes sociais que irá adiar o show previsto para este sábado devido ao forte calor na cidade do Rio de Janeiro. "Estou escrevendo este texto do meu camarim no estádio. Tomamos a decisão de postergar o show desta noite por causa da temperatura extrema no Rio. A segurança e o bem estar dos meus fãs, dos meus dançarinos e da plateia sempre virá primeiro", publicou. O evento será realizado na próxima segunda-feira, informou o prefeito Eduardo Paes.

Na última semana, a artista também adiou um show na Argentina, devido uma tempestade.

Apesar de terem ocorrido mais de 1 mil desmaios no show da sexta-feira e uma morte ter sido confirmada, os portões para o show deste sábado chegaram a abrir. E os relatos de fãs passando mal também se repetiram nas redes. Um fã-clube da cantora, o Info Taylor Brasil, afirmou que a distribuição de água e gelo, prometida, não estava chegando na cadeira superior leste. "Tem gente passando mal e saindo de ambulância", contou. Um fã reforçou: "Tem muita gente passando mal, saíram com ambulância, em macas. Está desesperador."

A Supervia informou que o horário especial por causa do show também foi cancelado.

