Cultura Fãs descobrem atrações misteriosas do São João da Macuca; saiba quem são os artistas Rapidamente, os internautas compararam as sombras com fotos de divulgação de artistas desvendaram pelo menos dois artistas secretos que provavelmente estarão no evento

Por meio das redes sociais, a página do Boi da Macuca postou cads com a silhuetas das atrações confirmadas para o São João da Macuca.



Rapidamente, os internautas compararam as sombras com fotos de divulgação de artistas desvendaram pelo menos dois artistas secretos que provavelmente estarão no evento: a banda Mestre Ambrósio e Zeca Baleiro.



Passaporte Macuca

Entre as novidades anunciadas pelo Boi da Macuca, está o "Passaporte Macuca", que dará acesso a todos os eventos organizados pela Macuca em 2023. O início das vendas será anunciado em breve.

