Famosos Fãs desejam melhoras a Ivete Sangalo após cantora desmaiar, sofrer cortes e ser internada Artista diz que equipe médica está cuidando dela e que, em breve, vai se recuperar para voltar aos seus compromissos

Internautas desejaram melhoras a Ivete Sangalo depois que ela desmaiou, sofreu cortes com o impacto da queda e precisou ser internada. Em um vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (25), já no hospital, a cantora baiana contou que o ocorrido se deve a uma queda de pressão. A artista afirma que uma equipe médica já está cuidando dela e que, em breve, vai se recuperar para voltar aos seus compromissos e retomar sua rotina normal.

Entre os comentários, diversos famosos enviaram mensagens positivas a Ivete. “Fica bem meu amor, nós te amamos”, comentou Manu Bahtidão. “Tô com a mesma virose, meu amor… Melhoras! Jajá vc tá 100%”, disse a apresentadora Juliana Paiva, reagindo à fala da artista. Gominho também expressou o seu carinho pela cantora: “Meu amor, melhoras! Que vontade de te dar um cheiro! Te amo”.

“Melhoras, Veveta! Logo mais você está aqui maravilhosa, mais do que já é”, comentou um fã. Outra afirmou que Ivete é um “amor e inspiração de nossas vidas”. “Se cuide direitinho para já já estar de volta brilhando ainda mais para a gente! Te amo. Fique bem.”

Segundo Ivete, o mal-estar também se deve a uma virose que ela acredita ter contraído:

"Que susto (…) Esta noite tive uma diarreia, provavelmente uma virose que peguei. Uma diarreia muito intensa, com uma dor de cabeça muito forte. Passei a noite indo ao banheiro. Logo às 7h da manhã, numa das minhas idas ao banheiro, eu desidratei e minha pressão baixou. Cai no chão com tudo. Inclusive tive um cortezinho aqui e aqui", disse Ivete, mostrando os ferimentos em seu rosto.

