ARMY Fãs do BTS criam 34 abaixo-assinados para pedir taxas justas e segurança para os shows no Brasil As petições reúnem mais de 100 mil assinaturas na plataforma Change.org

Após uma pausa de três anos para o alistamento militar obrigatório, o grupo BTS, sensação do K-pop, anunciou o retorno aos palcos com uma turnê mundial. O grupo sul-coreano voltará a se apresentar em solo brasileiro depois de 7 anos, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro deste ano.

Apesar da felicidade, os fãs têm outras preocupações: segurança, acessibilidade e condições mais justas. Por isso, os ARMYs (nome do fandom do grupo) criaram 34 abaixo-assinados para apresentação do grupo no Brasil.

No total, os fãs já reuniram mais de 100 mil assinaturas na plataforma Change.org. Uma das maiores preocupações está relacionada aos preços dos ingressos e às taxas cobradas. O maior abaixo-assinado da mobilização, chamado “BTS no Brasil: taxas justas para o show”, já ultrapassa mais de 50 mil assinaturas.

O grupo pede mais transparência e valores considerados compatíveis com a realidade do público brasileiro.

Até o momento, não há informações sobre o local, preço dos ingressos e detalhes sobre as vendas. No entanto, o ARMY está fazendo comparações com os valores dos países que já iniciaram a venda e de outros artistas internacionais que se apresentarão no Brasil neste ano.

Entre eles está Harry Styles, que anunciou, nessa quinta-feira (22), dois shows em São Paulo, marcados para julho. Os preços dos ingressos assustaram os fãs do BTS, que já especulam que os valores para as apresentações do grupo sul-coreano devem ficar próximos aos do cantor britânico. Os valores variam entre R$ 265 a R$ 6.999,60.

Outros valores de shows de artistas de K-pop, como Jackson Wang, também estão sendo utilizados como métrica. As taxas de serviço VIP de ambos os artistas variam de R$ 2.951 a R$ 4.423.

7 MIL REAIS o pacote vip do harry styles no morumbi, a diferença praticamente nula entre a inteira e a meia entrada…



eu sinceramente to muito preocupada com o valor pros shows do bts, é desesperador pic.twitter.com/lMaaaUd27z — lai (@cupofjung) January 22, 2026

tava olhando os ingressos para o show do bb e esse aqui é o que mais se assemelha com o soundcheck do bts… simplesmente 3.200 conto de taxa de serviço??????? um ingresso meia entrada que custa menos de 500 passar a ser quase 4.400 é um absurdo pic.twitter.com/qQ7WUvXpBi — jungji (@koomirebirth) January 22, 2026

depois de ver os preços do show do harry ja desisti pegar de sound do bts

e vamos de cadeira superior — samy (@ifavcharl) January 23, 2026

Além da questão financeira, as petições abordam outros pontos ligados à experiência e segurança durante as apresentações.

Entre elas: a proibição de acampamentos em filas, disponibilização de cadeiras na pista (uma das petições é contra a medida), a realização de shows em outras cidades além de São Paulo (Brasília, Belém, Fortaleza, Manaus e Rio de Janeiro), mais segurança no Estádio do Morumbi e em seus arredores, e a proibição de acesso privilegiado para influenciadores e artistas.

Página especial

Com o alto número de abaixo-assinados criados pelos fãs do BTS, a Change.org criou uma página especial para reunir todas as petições em uma aba só, facilitando o acesso e fortalecendo as mobilizações do fandom.



