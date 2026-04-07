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Música Fãs do BTS relatam problemas na Ticketmaster no 1º dia de pré-venda dos ingressos A pré-venda dos ingressos era para os fãs que assinaram o "membership" do grupo sul-coreano

Após sete anos longe do Brasil, o BTS já tem data para reencontrar o público: o grupo sul-coreano se apresenta nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio Morumbis, em São Paulo, com a BTS WORLD TOUR | ARIRANG.

A pré-venda de ingressos para membros do fã-clube oficial começou nesta terça-feira (7), pela Ticketmaster. Mas o que deveria representar o início da celebração foi marcado por instabilidade na plataforma e longas filas virtuais, gerando frustração entre os fãs.

O transtorno começou antes mesmo de a fila abrir, às 10h, com a instabilidade do site, que não permitia que os usuários fizessem login em suas contas. E tudo piorou quando a sala de espera foi liberada, às 9h30, e diversos fãs foram bloqueados pela Ticketmaster. A mensagem que aparecia na tela dizia:

“Ops! Parece que há um problema. Desculpe, mas você não pode acessar este conteúdo no momento. Nosso firewall está protegendo nossos sistemas e bloqueou sua solicitação.”

A mensagem da Ticketmaster para os usuários na Sala de Espera | Foto: Arquivo Pessoal

Para acessar a sala de espera, os usuários precisaram fechar a aba da plataforma e entrar no link novamente algumas vezes.

No X, o antigo Twitter, muitos fãs do grupo relataram bloqueio na Ticketmaster, mesmo sem terem realizado qualquer ação considerada suspeita para a segurança do site. E os problemas não pararam por aí: às 10h, a fila virtual foi liberada, e a página inicial já avisava que a venda era muito concorrida e que o tempo de espera estava estimado em uma hora.

A TICKETMASTER BLOQUEOU TODO MUNDO OU SÓ EU? ALGUÉM NÃO FOI BLOQUEADO? PQP — Yulle⁷ VAI VER O BTS!!!! (@yullescreve) April 7, 2026

Apesar da lentidão no andamento da fila por causa da alta demanda, muitos fãs conseguiram acessar a aba de ingressos, mas tiveram dificuldade para efetuar a compra, porque o código exclusivo do fã-clube oficial já havia sido utilizado ou porque não conseguiam inserir os dados solicitados pela Ticketmaster.

Apenas assinantes do “ARMY Membership”, disponibilizado no Weverse, puderam participar da compra nesta terça-feira, com limite de até quatro ingressos por conta.

A gestora de redes sociais Carolina dos Santos foi uma das afetadas pela plataforma na hora da compra. Ao inserir o código, foi informada de que ele já havia sido usado para adquirir dois ingressos e que precisaria diminuir a quantidade para concluir a compra. No entanto, ela ainda não havia comprado nenhum ingresso.

Mensagem do Ticketmaster sobre o código já utilizado para comprar outros ingressos | Foto: Arquivo Pessoal

Após cancelar dois ingressos, ela não conseguiu inserir os dados solicitados pela própria Ticketmaster para seguir com os bilhetes no carrinho. Logo depois, foi expulsa da sala e voltou para o final da fila. Em outro computador, a social media conseguiu escolher os ingressos, mas, ao chegar à etapa de inserir os dados do cartão de crédito, os campos estavam bloqueados.

“Tentei digitar os dados em um campo e tudo ficou cinza, como se estivesse bloqueado”, informou. Ela precisou pagar o valor via Pix para garantir o bilhete.

Nesta terça-feira, a pré-venda foi realizada para os shows dos dias 28 e 30 de outubro. A pré-venda para o dia 31 de outubro acontece nesta quarta-feira (8), a partir das 10h, no site oficial da Ticketmaster. A venda geral para todos os dias de apresentação acontece na sexta-feira (10).

O que diz a Ticketmaster

Em entrevista à CNN Brasil, o diretor da Ticketmaster no Brasil, Donovan Ferreti, informou que acredita que a BTS WORLD TOUR | ARIRANG será a maior venda de ingressos dos últimos anos da plataforma. Inclusive, um novo formato foi desenvolvido especialmente para as fãs do grupo sul-coreano para evitar transtornos nos pontos físicos de venda. Apesar disso, os problemas foram maiores no digital.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a empresa sobre as dificuldades enfrentadas pelo público no primeiro dia de pré-venda, mas, até o momento da publicação desta reportagem, não recebeu retorno.



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