Fãs do BTS relatam problemas na Ticketmaster no 1º dia de pré-venda dos ingressos
A pré-venda dos ingressos era para os fãs que assinaram o "membership" do grupo sul-coreano
Após sete anos longe do Brasil, o BTS já tem data para reencontrar o público: o grupo sul-coreano se apresenta nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio Morumbis, em São Paulo, com a BTS WORLD TOUR | ARIRANG.
A pré-venda de ingressos para membros do fã-clube oficial começou nesta terça-feira (7), pela Ticketmaster. Mas o que deveria representar o início da celebração foi marcado por instabilidade na plataforma e longas filas virtuais, gerando frustração entre os fãs.
O transtorno começou antes mesmo de a fila abrir, às 10h, com a instabilidade do site, que não permitia que os usuários fizessem login em suas contas. E tudo piorou quando a sala de espera foi liberada, às 9h30, e diversos fãs foram bloqueados pela Ticketmaster. A mensagem que aparecia na tela dizia:
“Ops! Parece que há um problema. Desculpe, mas você não pode acessar este conteúdo no momento. Nosso firewall está protegendo nossos sistemas e bloqueou sua solicitação.”
Para acessar a sala de espera, os usuários precisaram fechar a aba da plataforma e entrar no link novamente algumas vezes.
Leia também
• Banda ENHYPEN confirma seu primeiro show no Brasil para o mês de julho; confira
• ''Arirang'', do BTS, estreia no topo da Billboard com marca de vendas histórica
• BTS define local de show em SP e data de início das vendas; saiba como comprar ingressos
No X, o antigo Twitter, muitos fãs do grupo relataram bloqueio na Ticketmaster, mesmo sem terem realizado qualquer ação considerada suspeita para a segurança do site. E os problemas não pararam por aí: às 10h, a fila virtual foi liberada, e a página inicial já avisava que a venda era muito concorrida e que o tempo de espera estava estimado em uma hora.
A TICKETMASTER BLOQUEOU TODO MUNDO OU SÓ EU? ALGUÉM NÃO FOI BLOQUEADO? PQP— Yulle⁷ VAI VER O BTS!!!! (@yullescreve) April 7, 2026
Apesar da lentidão no andamento da fila por causa da alta demanda, muitos fãs conseguiram acessar a aba de ingressos, mas tiveram dificuldade para efetuar a compra, porque o código exclusivo do fã-clube oficial já havia sido utilizado ou porque não conseguiam inserir os dados solicitados pela Ticketmaster.
Apenas assinantes do “ARMY Membership”, disponibilizado no Weverse, puderam participar da compra nesta terça-feira, com limite de até quatro ingressos por conta.
A gestora de redes sociais Carolina dos Santos foi uma das afetadas pela plataforma na hora da compra. Ao inserir o código, foi informada de que ele já havia sido usado para adquirir dois ingressos e que precisaria diminuir a quantidade para concluir a compra. No entanto, ela ainda não havia comprado nenhum ingresso.
Após cancelar dois ingressos, ela não conseguiu inserir os dados solicitados pela própria Ticketmaster para seguir com os bilhetes no carrinho. Logo depois, foi expulsa da sala e voltou para o final da fila. Em outro computador, a social media conseguiu escolher os ingressos, mas, ao chegar à etapa de inserir os dados do cartão de crédito, os campos estavam bloqueados.
“Tentei digitar os dados em um campo e tudo ficou cinza, como se estivesse bloqueado”, informou. Ela precisou pagar o valor via Pix para garantir o bilhete.
Nesta terça-feira, a pré-venda foi realizada para os shows dos dias 28 e 30 de outubro. A pré-venda para o dia 31 de outubro acontece nesta quarta-feira (8), a partir das 10h, no site oficial da Ticketmaster. A venda geral para todos os dias de apresentação acontece na sexta-feira (10).
O que diz a Ticketmaster
Em entrevista à CNN Brasil, o diretor da Ticketmaster no Brasil, Donovan Ferreti, informou que acredita que a BTS WORLD TOUR | ARIRANG será a maior venda de ingressos dos últimos anos da plataforma. Inclusive, um novo formato foi desenvolvido especialmente para as fãs do grupo sul-coreano para evitar transtornos nos pontos físicos de venda. Apesar disso, os problemas foram maiores no digital.
A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a empresa sobre as dificuldades enfrentadas pelo público no primeiro dia de pré-venda, mas, até o momento da publicação desta reportagem, não recebeu retorno.