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Artistas Fãs do cantor Rick fazem corrente de oração após desaparecimento de helicóptero: 'Que aflição' Mensagens de fé e apreensão se multiplicam enquanto equipes procuram a aeronave na Serra Catarinense pelo segundo dia consecutivo

A espera por notícias de Rick, da dupla com Renner, transformou as redes sociais do cantor e de sua família numa espécie de corrente virtual de oração. Desde que o helicóptero em que o sertanejo viajava desapareceu em Santa Catarina, fãs e seguidores passaram a ocupar as áreas de comentários com mensagens de fé, apreensão e pedidos por informações sobre o artista e os demais ocupantes da aeronave.

"Nossa Senhora vai te proteger", escreveu uma seguidora numa publicação da dupla Rick e Renner. "Gente, alguma notícia do Rick?", perguntou outra. Houve quem resumisse em poucas palavras a ansiedade que tomou conta dos comentários: "Que aflição". Em outra mensagem, uma internauta escreveu: "Dê notícias, estou com o coração apertado aqui".

O movimento se repete no perfil de Geralda Helena, mulher de Rick. Uma das mensagens, que acumulava centenas de curtidas, dizia: "Gê, dá notícias pra nós!". Outra pedia: "Que Nossa Senhora Aparecida os proteja e os encontre em breve". "As horas vão se passando, e a angústia só aumenta. Desejo que estejam todos bem", escreveu mais uma seguidora.

A demora por novidades também aparece em comentários publicados já na manhã desta terça-feira (22). "Dormi e acordei pensando nisso, espero que esteja bem", escreveu uma pessoa no perfil de Geralda. Outras mensagens repetem pedidos de oração e demonstram preocupação não apenas com Rick, mas com todos que estavam no helicóptero. "Que estejam todos bem" e "Em constante oração por vocês" estão entre as manifestações deixadas por seguidores.

A mobilização dos fãs ocorre enquanto as buscas entram no segundo dia na Serra Catarinense. De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, a operação se concentra sobretudo na região de Vacas Gordas, em Urubici, onde ocorreu a última comunicação conhecida da aeronave, e nas proximidades do Morro Agudo, área indicada a partir do cruzamento de sinais de celulares. Mais de 20 bombeiros, cães farejadores, drones com câmeras térmicas e aeronaves da Força Aérea Brasileira participam dos trabalhos. Chuva e baixa visibilidade dificultam a operação.

O que aconteceu com Rick?

O helicóptero saiu de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino à região de São Joaquim na segunda-feira (21), mas não chegou ao destino previsto. A bordo estavam Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. Até a manhã desta terça, não havia confirmação oficial de acidente nem informação sobre o paradeiro dos ocupantes.

Em publicação feita nesta terça-feira, o perfil oficial de Rick e Renner informou que todos seguem “unidos e com esperança” enquanto aguardam notícias e reforçou o pedido para que não sejam compartilhadas informações sem confirmação oficial. As buscas continuam na região serrana do estado.

A mesma esperança aparece nas redes de Geralda. Nesta manhã, a mulher de Rick compartilhou nos Stories do Instagram uma imagem de teor religioso, fazendo um apelo por orações. "Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus", dizia a mensagem.

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