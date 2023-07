A- A+

JUSTIÇA Fãs do cantor Thiaguinho reclamam de evento "Tardezinha" e pedem indenização de R$ 30 mil Grupo destaca falta de organização do evento, que teve tumulto, longas filas, bebidas quentes e servidas em sacos plásticos com gelo

Fãs do cantor Thiaguinho acionaram a Justiça de São Paulo com um pedido de indenização por danos materiais e morais, e a devolução dos valores que gastaram durante uma apresentação do músico, no Rio de Janeiro. O grupo alega ter enfrentado diversas dificuldades e má experiência do evento "Tardezinha", incluindo a falta de organização, longas filas, bebidas quentes e servidas em sacos plásticos com gelo.

Após mais de três anos de pausa, a turnê de Thiaguinho retornou para uma nova temporada de shows. Na ação, iniciada no mês de maio deste ano, os fãs destacam o quanto ficaram frustrados com as condições do evento realizado em abril deste ano, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio. O valor da causa é de R$ 33.476,36, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo.

Nas redes sociais, uma enxurrada de críticas ao evento também foram reforçadas na página oficial do cantor, incluindo o sistema de venda para comprar bebidas que falhou e esperas de mais de duas horas na fila para o consumo. Apesar do ocorrido, Thiaguinho seguiu com a turnê em diferentes cidades.



"Energia surreal, caos total! Esse foi o retorno da Tardezinha. 6 horas de show? Sendo que 2h para chegar (indo de “expresso” vendido pelo evento), mais uma caminhada para entrar ao evento - cujo foi vendido como entrada diferenciada, estou procurando o diferenciada até agora. Beber? impossível! 1h para comprar, 1:30h para pegar. Evento para quem assistiu de casa ter sensação de que foi perfeito!". escreveu uma fã.

"Você é ótimo, entrou um show digno para quem estava no backstage, na área vip ou em casa. Agora a produção esqueceu o respeito em casa com as milhares de pessoas que estavam na área comum para prestigiar o evento. Ninguém conseguia comprar, ninguém conseguia consumir. Voltei para casa com os tickets do bar e sem nenhum suporte da produção do evento, que nada resolveu. Um total descaso.", escreveu outra internauta.

"O evento foi um descaso, uma falta de respeito com o consumidor. Foram vendidos 80.000 ingressos segundo o cantor Thiaguinho para um show com perspectiva de 6h de duração. Ficamos numa fila de 1h20 para comprar fichas para bebidas e comida, pois a rede das máquinas de cartão não funcionavam. Após conseguir as fichas, nos direcionamos ao bar e aí veio o caos. Uma aglomeração , quase 2 h e não conseguimos pegar uma água. Em seguida, após muito estresse e esgotamento emocional, retornamos ao caixa para solicitar o estorno da compra para ir embora, e mais 1h30 de fila e estresse. Funcionários despreparados para atender ao publico. Decepção e tristeza resumem o evento.", descreveu outra seguidora.

