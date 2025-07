Fãs do Oasis se reúnem para o início da mega turnê no Reino Unido

A- A+

Dezenas de milhares de fãs extasiados do Oasis desembarcaram em Cardiff na sexta-feira, quando a lendária banda de britpop dará início a uma aguardada turnê de reunião, quase 16 anos após sua última apresentação. O show no Principality Stadium, na capital galesa, será o primeiro de uma série de 41 shows que abrangerão o mundo todo, incluindo Estados Unidos, Japão, Austrália e Brasil.

"Sei que estou prestes a viver um dos melhores momentos da minha vida", disse à AFP a fã francesa Charlotte Abisset, de 37 anos, gerente de atendimento ao cliente de uma vinícola, após chegar a Cardiff. "Sou fã do Oasis há 25 anos e nunca os vi. Então, estou muito emocionada... Estou muito feliz por ter conseguido um ingresso para o primeiro show da turnê."

Os irmãos Liam e Noel Gallagher, que já foram rivais, tocarão em Cardiff na sexta-feira e no sábado, antes de cinco shows em sua cidade natal, Manchester, a partir de 11 de julho.

Mais shows britânicos e irlandeses com ingressos esgotados acontecerão no Estádio de Wembley, em Londres, no Estádio Murrayfield, em Edimburgo, e no Croke Park, em Dublin, antes da etapa internacional da turnê Oasis Live '25.

Os shows da banda nos anos 90 são lendários, mas a chance de vê-los se apresentar novamente foi vista por muito tempo como remota, após um dos rompimentos mais conturbados da música em 2009.

Controvérsia sobre ingressos

"Estou esperando por isso há quase 16 anos", disse Tom McIntosh, 38, um profissional de TI de Edimburgo. "Agora que estamos nos aproximando de Cardiff... a emoção está aumentando", disse ele à AFP a bordo de um trem matinal de Londres para a capital galesa.

Muitos outros fãs estavam a bordo, vestindo camisetas do Oasis, jaquetas com a marca da turnê e chapéus bucket no estilo famoso usado por Liam Gallagher na década de 1990.

O Oasis, famoso por sucessos como "Live Forever" e "Wonderwall", anunciou sua turnê de retorno em agosto passado, dias antes do 30º aniversário de seu álbum de estreia, "Definitely Maybe".

Os roqueiros de Manchester se separaram em 2009, com Noel dizendo que "simplesmente não conseguia mais trabalhar com Liam nem mais um dia". Os irmãos mantiveram uma guerra de palavras sobre o outro por mais de uma década, apresentando-se individualmente ao longo desses anos, mas nunca juntos.

O anúncio surpresa de que finalmente haviam deixado de lado a briga para se reunir desencadeou um frenesi online por ingressos, que se transformou em indignação com os aumentos repentinos de preços, que levaram o órgão regulador da concorrência do Reino Unido a ameaçar com ações judiciais. Ingressos de revenda custando milhares de libras surgiram, enquanto fãs também foram alvo de golpes online.

Espera-se que a turnê seja um grande impulso para a economia do Reino Unido, que enfrenta dificuldades, já que os fãs gastam com ingressos, transporte e hospedagem.

"Rough and Ready"

"Tudo o que importa é como as pessoas naquele estádio se sentem", disse Liam Gallagher, 52, nas redes sociais na semana passada, enquanto meses de expectativa chegavam ao clímax.

O Oasis terá como ato de abertura no Reino Unido Richard Ashcroft, vocalista da banda de rock britânica The Verve, e também da banda indie dos anos 90 Cast.

Drones iluminados exibiram o logotipo clássico do Oasis acima do estádio de Cardiff na noite de quarta-feira, aumentando a agitação em torno do início da turnê.

O estádio, com capacidade para 74.500 pessoas em shows, terá seu teto retrátil fechado nas duas noites, com a expectativa de uma atmosfera incrível.

O Oasis teria começado a tocar juntos meses atrás, antes de iniciar os ensaios em Londres mais recentemente. A banda teria recebido vários novos membros para a turnê, incluindo um tecladista e um baterista.

No programa da turnê, Noel, 58, refletiu sobre a popularidade duradoura da banda, dizendo que "uma nova geração reconhece que o Oasis não foi fabricado". "Era caótico, falho e tecnicamente nada brilhante. Éramos caras rudes e prontos para uma sala de ensaio, e as pessoas reconheceram isso."

