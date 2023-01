A- A+

SHOWS Confusão: fãs brigam na compra de ingressos para o show do RBD, no Rio. Veja o vídeo Confusão aconteceu no Rio de Janeiro e a Polícia Militar foi acionada para conter o tumulto

Fãs do grupo mexicano Rebelde (RBD) fizeram uma confusão, na tarde desta sexta-feira (27), para a compra de ingressos do show que acontecerá em novembro, no Rio de Janeiro. Os envolvidos discutiram e trocaram tapas na fila de uma bilheteria na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital carioca. A briga começa com um bate-boca por um lugar na fila e, logo em seguida, começa uma troca de tapas.





O conflito se iniciou na calçada e foi parar em uma avenida movimentada. De acordo com a Secretaria Estadual de Polícia Militar, a confusão foi controlada pelos policiais. As imagens viralizaram na internet (veja abaixo)



Vale lembrar que o grupo mexicano de música pop, criado a partir de uma telenovela mexicana, preparou a turnê "revival" com agenda em várias partes do mundo. Um dos destinos é o Rio de Janeiro, com data marcada para o dia 19 de novembro. O público aponta o site que os ingressos estavam sendo vendidos sofreu com problemas de conexão e a quantidade baixa de shows como desrespeito do RBD com os fãs.

