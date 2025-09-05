A- A+

CELEBRIDADES Fãs ''invadem'' as redes de Nikki Rodriguez após revelação de que atriz mentia idade; confira Protagonista da série ''Minha vida com a família Walter'', da Netflix, artista se vê em meio a polêmica após descoberta de farsa

Uma polêmica envolvendo a atriz Nikki Rodriguez, protagonista da série "Minha vida com a família Walter", na Netflix, gerou espanto e revolta entre parte dos espectadores da produção teen nos últimos dias. Uma reportagem publicada pela revista americana "The US Sun" comprovou, por meio de registros públicos, que a artista mentia, e muito, sobre a própria idade.

Após a descoberta da "farsa", fãs da artista invadiram as redes sociais da moça para exigir um esclarecimento. "Sem acreditar nessa mentirada", lamentou uma seguidora da atriz, por meio do Instagram. "Para que sustentar uma mentira desse jeito?", questionou outra pessoa.



Houve, no entanto, quem a defendesse, frisando que o comportamento reflete, a rigor, o etarismo no meio audiovisual. "Infelizmente, Hollywood é muito preconceituosa em relação à idade, então entendo por que ela guardaria sua idade para si mesma", disse mais um usuário do Instagram.

Mas, afinal, qual a idade de Nikki Rodriguez? Intérprete da personagem Jackie Howard — adolescente que sofre uma reviravolta após perder os pais e a irmã na série "Minha vida com a família Walter" —, a atriz vinha afirmando, em entrevistas, que tinha 22 anos. Na verdade, ela tem... 11 anos a mais, ou seja, 33 anos de idade. Documentos obtidos pelo "The US Sun" mostram que a americana nasceu em julho de 1992.

As desconfianças sobre a idade de Nikki Rodriguez surgiram após viralizarem publicações no TikTok levantando especulações sobre supostas inconsistências na idade da moça. Na rede social chinesa, internautas começaram a reunir fotos em que ela aparentava ser adolescente nos anos 2000 — algo que seria incompatível com a idade de 22 anos. E mais. A reportagem do "The US Sun" menciona que teve acesso a um vídeo em que a menina aparece, em 2010, recebendo o diploma do Ensino Médio. Daí pra frente, a farsa ruiu. De vez.

