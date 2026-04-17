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Música

Fãs japoneses dão boas-vindas ao BTS no início de nova turnê mundial

Grupo de sete membros, considerado a boy band de maior sucesso do mundo, voltou aos palcos no mês passado após uma longa pausa provocada pelo serviço militar obrigatório

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Fãs da boy band coreana BTS formam fila no Tokyo Dome antes do início da primeira turnê mundial do BTS, 'Arirang', em Tóquio, no dia 17 de abril de 2026Fãs da boy band coreana BTS formam fila no Tokyo Dome antes do início da primeira turnê mundial do BTS, 'Arirang', em Tóquio, no dia 17 de abril de 2026 - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Dezenas de milhares de fãs da banda de k-pop BTS se reuniram nesta sexta-feira (17) no emblemático Tokyo Dome para assistir ao primeiro show do grupo fora da Coreia do Sul como parte da nova turnê mundial.

O grupo de sete membros, considerado a boy band de maior sucesso do mundo, voltou aos palcos no mês passado após uma longa pausa provocada pelo serviço militar obrigatório.

A turnê coincide com o lançamento de seu último álbum de estúdio, "ARIRANG".

O espetáculo da semana passada em Goyang, a cerca de 16 quilômetros da capital sul-coreana, Seul, marcou o início de uma turnê que terá 85 shows em 34 cidades ao redor do mundo.

“Esperei tanto por isso!”, disse à AFP Miki Satani, de 50 anos, agarrada a uma entrada para o show.

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O BTS “me dá muita energia e me anima”, afirmou Satani, que descobriu o grupo há seis anos.

“Quando tenho qualquer tipo de dificuldade na vida, me consigo animar ouvindo a música deles (...). Sinto que são como suplementos vitamínicos para a minha vida”, acrescentou.

Entre os fãs que nesta sexta-feira cercavam o Tokyo Dome - que pode receber até 55 mil pessoas - havia muitos sem entrada, que foram apenas pelo clima do evento.

A turista russa Viktoria Diatlova, de 27 anos, sem entrada, expressou seu amor pela boy band, dizendo que a música deles "tem uma mensagem bonita".

Noa Iwaasa, de 22 anos, cabeleireira em Tóquio, disse: “BTS faz parte da minha vida, porque escutei o grupo desde que era estudante”.

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