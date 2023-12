Fãs pedem volta de Susana Werner à carreira artística após separação de Júlio César

A- A+

Após anunciar o divórcio do goleiro Júlio César, no último domingo (10), a atriz Susana Werner passou a receber mensagens de fãs e seguidores, por meio das redes sociais, com incentivos para que ela retome a carreira artística que deixou de lado desde que se casou com o esportista, há duas décadas. "Você é artista!", exaltou um internauta, por meio dos comentários no Instagram.

No mesmo dia em que falou publicamente, pela primeira vez, acerca da separação, Susana deu uma canja, como cantora, na festa de uma amiga, em Lisboa, em Portugal. Na ocasião, ela cantou a música "Eu sei de cor", de Marília Mendonça, e compartilhou um registro, em vídeo, desse momento, por meio das redes sociais. Num dos trechos, ela entoa os seguintes versos: "Deixa, deixa mesmo de ser importante / Vai deixando a gente pra outra hora / E quando se der conta já passou / Quando olhar pra trás já fui embora". Confira o vídeo abaixo.

Susana Werner conheceu o goleiro Júlio César em 1999, nos bastidores do programa "Su-real", que ela apresentava no canal SporTV à época. "Tive que estudar a vida dele para poder entrevistá-lo e enquanto conversávamos eu pensava no quanto ele era lindo, inteligente e fofo. Depois, passei dias com isso na cabeça, e a secretária dele me rondando para saber de mim, até que revelei que achava ele tudo", contou ela, ao relembrar como ambos se conheceram.

Meses depois, o casal engatou um namoro. Em 2002, para acompanhar Júlio César na Europa, onde ele jogava, Susana decidiu abrir mão do próprio trabalho — ela tinha uma carreira promissora como atriz e vinha se destacando em novelas como "Malhação" (1996), "Vila Madalena" (1996), "Um anjo caiu do céu" (2001) e "Você decide" (2001).

"Imagina se eu tivesse me colocado para baixo porque eu deixei de ser a Susana Werner quando eu conheci o Júlio para viver o sonho dele de ser jogador de futebol. Eu larguei dois contratos na TV Globo. Eu ganhava mais do que ele. Eu paguei o meu casamento. Ele morou no meu apartamento", contou ela, numa entrevista a um ao podcast "Parolar" neste ano.

Fato é que agora, mais do que nunca, fãs da carioca de 46 anos se dedicam a uma campanha espontânea, nas redes sociais, pedindo o retorno dela aos palcos (e à televisão). Dona de um salão de beleza em Lisboa, em Portugal, Susana demonstra que o coração ainda bate forte pela arte, como expôs no último fim de semana, ao cantar para os convidados da festa de uma amiga.

"Continua linda. Mesmo tendo passado 20 anos adormecida, acorda mulher. O mundo te espera", elogiou uma uma seguidora. "Mulher, você precisa cantar profissionalmente, você é afinada e canta muito", escreveu outra pessoa, por meio das redes sociais.

Por que Susana Werner se separou?

Poucos meses após reatar o casamento com Julio Cesar, Susana Werner voltou atrás e anunciou o fim do relacionamento de 21 anos com o ex-goleiro, no último fim de semana. Depois de anunciar a separação, a empresária revelou que o atleta a limitava financeiramente. Segundo a artista, ela era obrigada a receber uma "mesada" estipulada pelo próprio ex-jogador.

"Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo, pois o amava. Mas de uns tempos para cá eu já estava esgotada. Sonhei o sonho dele a vida toda, agora é o momento de sonhar o meu também", contou, no último domingo (10).

Vítima de abuso patrimonial, a artista — que é mãe de Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18 — creditou o fato de ter tomado consciência ao caso Ana Hickmann. Como se sabe, a apresentadora e modelo enfrenta um processo de divórcio com Alexandre Correa e descobriu que havia contraído grandes dívidas em seu nome, após o ex realizar transações sem informá-la.

Veja também

alimentos Filha de Bárbara Evans passa por cirurgia depois de engasgar com amendoim