Fãs prestam apoio a Gilberto Gil em homenagem aos quatro meses de morte de Preta Gil

Cantor resgata imagem antiga ao lado da filha, em foto clicada em 1984

Gilberto Gil com a filha Preta Gil ainda criança

Gilberto Gil usou as redes sociais, nesta quinta-feira (20), para resgatar uma fotografia antiga no dia em que se completam quatro meses de morte de Preta Gil (1974-2025). Na imagem publicada por meio do Instagram e do Facebook, o cantor aparece ao lado da filha, em 1984. À época, Preta tinha 10 anos. Fãs prestaram apoio ao artista, de 83 anos.

"Não existe maior amor que o amor de um filho", comentou um fã de Gilberto Gil, por meio de comentário no Instagram. "Essa imagem rasga por dentro. O olhar da menina, o abraço firme, o sorriso jovem do Gil, tudo ali é promessa de futuro, tudo ali é vida começando. Agora, quando vemos essa foto, ela se transforma em memória ferida, numa espécie de oração silenciosa que só quem é pai consegue ouvir", escreveu outro admirador do artista.

 

Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de um câncer, nos Estados Unidos, onde se submetia a um tratamento experimental contra a doença.

