REDES SOCIAIS Fãs prestam apoio a Gilberto Gil em homenagem aos quatro meses de morte de Preta Gil Cantor resgata imagem antiga ao lado da filha, em foto clicada em 1984

Gilberto Gil usou as redes sociais, nesta quinta-feira (20), para resgatar uma fotografia antiga no dia em que se completam quatro meses de morte de Preta Gil (1974-2025). Na imagem publicada por meio do Instagram e do Facebook, o cantor aparece ao lado da filha, em 1984. À época, Preta tinha 10 anos. Fãs prestaram apoio ao artista, de 83 anos.

"Não existe maior amor que o amor de um filho", comentou um fã de Gilberto Gil, por meio de comentário no Instagram. "Essa imagem rasga por dentro. O olhar da menina, o abraço firme, o sorriso jovem do Gil, tudo ali é promessa de futuro, tudo ali é vida começando. Agora, quando vemos essa foto, ela se transforma em memória ferida, numa espécie de oração silenciosa que só quem é pai consegue ouvir", escreveu outro admirador do artista.







Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de um câncer, nos Estados Unidos, onde se submetia a um tratamento experimental contra a doença.

