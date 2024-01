Fãs processam Madonna por shows atrasados em Nova York

Dois fãs americanos da cantora Madonna fizeram uma denúncia contra a artista em um tribunal civil de Nova York, onde a acusaram de negligência, devido a atrasos em seus shows.

Em denúncia feita anteontem e conhecida pela AFP nesta sexta-feira (19), Michael Fellows e Jonathan Hadden processam a rainha do pop, a gigante Live Nation e o ginásio Barclays Center, do Brooklyn, e exigem uma indenização devido aos atrasos de até duas horas nos shows realizados por Madonna em dezembro passado.

A cantora, 65, retomou a turnê "Celebration" na Europa (no outono), e, depois, na América do Norte, após ser internada em junho passado devido a uma infecção bacteriana.

"Os três shows no Barclays Center deveriam começar às 20h30, mas Madonna não subiu ao palco antes das 22h30, e o público deixou o local depois da 1h", denunciaram os fãs, argumentando que a cantora "mostrou dificuldade e certa negligência" no cumprimento da programação e fez com que o público enfrentasse problemas para voltar para casa no meio da noite.