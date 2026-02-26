A- A+

acidente Fãs reagem após Marquito, do "Programa do Ratinho", sofrer mal súbito e cair de moto Humorista foi internado na sequência e está em coma induzido para a realização de exames

Fãs estão desejando melhoras para o humorista Marquito, que faz parte do elenco do “Programa do Ratinho”, no SBT, depois que ele se envolveu em um acidente de trânsito em São Paulo, na quarta-feira (25).

O artista pilotava uma moto quando sofreu um mal súbito, o que o levou a cair bruscamente da moto. Ele foi internado na sequência e está em coma induzido.

De acordo com o SBT, o artista foi socorrido após o acidente e levado para o Hospital Nipo-Brasileiro (HNIPO).

A nota da emissora diz que Marquito foi “sedado para a realização de exames complementares, procedimento padrão para garantir uma avaliação clínica completa” e que ele está recebendo toda a assistência médica necessária.

Após a divulgação da notícia, os internautas se manifestaram nas redes, demonstrando apoio ao comediante.

“Deus abençoe e vai dar tudo certo”, desejou um fã ao comentar em uma publicação antiga de Marquito. “Força Marquito! Precisamos de vc aqui para nos alegrar. Que Deus te abençoe, te proteja e que vc recupere”, afirmou um outro. “Força, meu amigo, você vai sair dessa”, se manifestou um outro.

