Fãs rebatem críticas de Pitty a Beyoncé após passagem da cantora pelo Brasil: 'Opinião rasa'

Fãs de Beyoncé usaram as redes sociais, nesta quarta-feira (27), para rebater as críticas feitas pela cantora Pitty à estrela americana da música pop. Nesta manhã, a artista baiana sugeriu que a compositora e intérprete de hits como "Single ladies" e "Halo" escolheu o momento errado para vir ao Brasil, pois acabou "ofuscando" projetos autorais de artistas nacionais, como Manu Gavassi.

Como se sabe, Beyoncé surgiu em Salvador, na Bahia, na última semana, em razão da pré-estreia de seu filme "Renaissance: a film by Beyoncé". A passagem relâmpago da diva pop pelo país também foi marcada por ações voluntárias da BeyGood, instituição filantrópica que a americana mantém há uma década — e que roda o mundo apoiando projetos sociais e fornecendo bolsas de estudos para jovens.

"Eu tô há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu lançou um assunto(s) importantes ara/ debater o feminino na arte; e a B (Beyoncé) resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timing tá foda)", escreveu Pitty, por meio do Twitter.

Pois bem, estava ali a isca perfeita para que fãs brasileiros de Beyoncé a atacassem — e, sim, cancelassem a roqueira baiana. Em poquíssimo tempo, o nome de Pitty se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (27). "A BeyGood existe há 10 anos, Pitty! E o Brasil sempre esteve na rota deles. Eles apoiam a CUFA (Central Única das Favelas) no Brasil e continuarão apoiando", rebateu a página Beyoncé Access, no Twitter, mantida por fãs brasileiros da americana.

"Beyoncé já doou bolsas de ajuda financeira para empreendedores negros e indígenas brasileiros, anunciou bolsas de estudos pagas por ela (as inscrições irão abrir em breve), doou milhares de cestas básicas nas favelas, durante a pandemia apoiou o projeto 'Tem gente com fome' da Coalizão Negra, e por aí vai… Uma pesquisa no Google, e você saberia que ela não 'faz a irmã Dulce'. E consequentemente não estaria dando uma opinião rasa, usando ironia para banalizar ações reais que ajudam o próximo", acrescentaram os fãs, pela mesma página.

Diante da repercussão negativa gerada pelo post, Pitty veio novamente a público para afirmar que irá se afastar, por tempo indeterminado, das redes sociais. "No mais, um detox de redes aqui e desejo de espaços onde a gente possa realmente se conectar para debater, conversar, evoluir sem tacar hate ou ironia. Conversas difíceis fazem parte da vida. A vida não é um meme. Ser leve não é ser leviano", escreveu a cantora baiana.

Relembre passagem de Beyoncé pelo Brasil

A cantora americana Beyoncé esteve no Brasil. Na noite de 21 de dezembro, a artista surpreendeu os fãs e subiu no palco de um evento que promoveu em Salvador (BA) para a divulgação do seu novo documentário. "Renaissance: A Film by Beyoncé" contou com uma pré-estreia especial na capital baiana, com o Club Renaissance.

Membros de fã-clubes da cantora foram chamados para uma sessão especial no local, seguida de uma festa exclusiva. A artista apareceu segurando a bandeira do país e conversou com o público. "Quero que vocês aproveitem o resto da noite. Estou tão feliz de ver vocês", disse a cantora, na ocasião, em vídeo gravado pelos fãs.

A aparição de "Queen B" (Rainha Beyoncé, em português), como é conhecida, foi rápida, meteórica — e a artista logo voltou para os bastidores. Por enquanto, não há previsão para uma apresentação da cantora em território tupiniquim.

