RECLAMAÇÃO Fãs reclamam de organização de show de Dua Lipa no Rio: 'Não tinha como ser pior' Estrutura de venda de bebidas, banheiro e saída da Farmasi Arena foram detonadas nas redes sociais

Dua Lipa entregou talento e carisma no palco, mas a organização do show no Rio, na noite de sábado, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, não agradou em nada os fãs.

Apesar dos elogios à performance da cantora inglesa, não faltaram reclamações sobre os portões de saída, que não davam vazão à quantidade de público, e da má sinalização.

Os banheiros também foram assunto: ficaram sem água na maioria do tempo do show e foram fechados logo após o término da apresentação.

A Farmasi Arena informou ao GLOBO que apenas alugou a área externa, onde aconteceu o show, para a Live Nation, responsável pela turnê Radical Optimism no Brasil, sem envolvimento na organização.

A Live Nation, por sua vez, não respondeu aos questionamentos da reportagem até a publicação dessa matéria.

"O show foi ótimo, mas o lugar é péssimo", escreveu uma fã nas redes sociais. "Fecharam todas as saídas no final, obrigando todo mundo a sair por um portão só (minúsculo, considerando a quantidade de pessoas) e longe do BRT. Nenhuma sinalização".

"A experiência do show, incrível. Porém, a organização foi um desastre", frisou outro. "Bares sem bebidas, filas imensas e para fechar com 'chave de ouro', o caos da saída: uma única saída, chuva, as pessoas aglomeradas, grades foram retiradas e tombadas no chão, as pessoas caindo."

"Pior estrutura de show que fui nos últimos tempos", comentou mais um. "Logística péssima, cardápio reduzidíssimo, banheiros sem água. E a saída caótica. Não tinha como ser pior!".

Confusão para comprar bebida

A estrutura de venda de bebidas também foi ponto sensível da noite. O setor de pista premium, cujo ingresso custava R$ 940 (inteira) tinha dois bares, segundo relatos, e qualquer consumo precisava ser feito com um cartão pré-pago.

O problema, disseram fãs, é que havia poucos atendentes disponíveis para a venda do tal cartão. Na hora de pegar as bebidas, mais filas por causa do mau atendimento, o que levou muita gente a ficar com crédito sobrando, sem informações sobre como reaver o dinheiro.

"Fiquei UMA hora na fila pra pegar ficha e depois UMA cerveja!!!!", escreveu uma fã.

"Como que faz o reembolso do valor que ficou no cartão, mais a taxa de compra dele?? Ninguém sabia informar isso no final do show", perguntou outro fã. "Estou querendo saber também, falaram que o cartão trocaria por água e não tinha ninguém para informar....", respondeu outro.

