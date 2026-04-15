Fãs resgatam "inspiração" de Harry Potter ao Castelo Rá-Tim-Bum e alimentam teoria; entenda
As duas séries apresentam semelhanças que deixam internautas intrigados
A nova série de "Harry Potter", que tem previsão para ser lançada em dezembro, voltou a alimentar teorias da conspiração de fãs nas redes sociais.
Embora ainda falte alguns meses para o público ver os novos atores em ação na produção da HBO, já houve lançamentos de trailers que esquentaram a audiência do bruxinho criado por J.K. Rowling.
Com isso, internautas voltaram a apontar semelhanças entre a história britânica com Castelo Rá-Tim-Bum, série de televisão brasileira exibida entre 1994 e 1997 pela TV Cultura.
Páginas nas redes sociais listam as semelhanças que vão além de os protagonistas viverem em castelos. O ponto seguinte que alimenta a teoria de "inspiração" é que Rowling morou em Portugal entre 1991 e 1993, onde o programa também foi exibido, tendo voltado ao país em outras ocasiões.
A própria autora já teria dito que assistiu ao seriado infantil brasileiro em uma entrevista no Brasil, em 2017. Há outra data que ainda chama a atenção. O primeiro livro da saga de Harry Potter foi lançado em 1997, último ano de exibição do programa no Brasil.
Nino, vivido pelo ator Cássio Scapin, também tem outras coisas em comum com Harry. Por exemplo, ele fala com a cobra Celeste, tal como o bruxo faz com as serpentes de Hogwarts, algo que aparece no segundo livro como uma habilidade particular dele.
Ele também mora com os tios e seu quarto fica debaixo de uma escada, um detalhe bem específico. O mundo a seu redor também não sabe da sua condição de bruxo.
Leia também
• Harry Potter: série da HBO ganha primeiro trailer e previsão de estreia; confira
• Daniel Radcliffe não quer comparações entre novo elenco de 'Harry Potter' e o antigo
• Castelo Rá-Tim-Bum: protagonistas recriam foto 30 anos depois
O Castelo Rá-Tim-Bum também tem passagens secretas e mistérios no imóvel, o que não é lá incomum para um castelo de histórias infantis. Mas há ainda o fato de criaturas viverem por ali.
Há também personagens que se assemelham, Voldemort e o Doutor Abobrinha, ambos vilões com aparência pálida e carecas que vivem querendo destruir o castelo e aquele mundo mágico.
A jornalista Rita Skeeter, do livro, é outra comparada com a Penélope da série brasileira, também repórter. Neste caso, os figurinos são lembrados, já que Rita apareceu diversas vezes de rosa.
O elfo doméstico Dobby também foi comparado com o personagem Godofredo, um ajudante monstrinho mais parecido com um rato e bastante parecido com o personagem do livro.
Ambas as obras também possuem irmãos que adoram fazer experimentos e também são lá enrolados. Fred e George Weasley de um lado, e Tíbio e Perônio de outro.