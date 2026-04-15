Fãs resgatam "inspiração" de Harry Potter ao Castelo Rá-Tim-Bum e alimentam teoria; entenda

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A nova série de "Harry Potter", que tem previsão para ser lançada em dezembro, voltou a alimentar teorias da conspiração de fãs nas redes sociais.



Embora ainda falte alguns meses para o público ver os novos atores em ação na produção da HBO, já houve lançamentos de trailers que esquentaram a audiência do bruxinho criado por J.K. Rowling.



Com isso, internautas voltaram a apontar semelhanças entre a história britânica com Castelo Rá-Tim-Bum, série de televisão brasileira exibida entre 1994 e 1997 pela TV Cultura.

Páginas nas redes sociais listam as semelhanças que vão além de os protagonistas viverem em castelos. O ponto seguinte que alimenta a teoria de "inspiração" é que Rowling morou em Portugal entre 1991 e 1993, onde o programa também foi exibido, tendo voltado ao país em outras ocasiões.



A própria autora já teria dito que assistiu ao seriado infantil brasileiro em uma entrevista no Brasil, em 2017. Há outra data que ainda chama a atenção. O primeiro livro da saga de Harry Potter foi lançado em 1997, último ano de exibição do programa no Brasil.

Lord Voldemort e Doutor Abobrinha — Foto: Divulgação e Divulgação / TV Cultura

Nino, vivido pelo ator Cássio Scapin, também tem outras coisas em comum com Harry. Por exemplo, ele fala com a cobra Celeste, tal como o bruxo faz com as serpentes de Hogwarts, algo que aparece no segundo livro como uma habilidade particular dele.



Ele também mora com os tios e seu quarto fica debaixo de uma escada, um detalhe bem específico. O mundo a seu redor também não sabe da sua condição de bruxo.





O Castelo Rá-Tim-Bum também tem passagens secretas e mistérios no imóvel, o que não é lá incomum para um castelo de histórias infantis. Mas há ainda o fato de criaturas viverem por ali.

Há também personagens que se assemelham, Voldemort e o Doutor Abobrinha, ambos vilões com aparência pálida e carecas que vivem querendo destruir o castelo e aquele mundo mágico.





Cena da série Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura — Foto: Divulgação

A jornalista Rita Skeeter, do livro, é outra comparada com a Penélope da série brasileira, também repórter. Neste caso, os figurinos são lembrados, já que Rita apareceu diversas vezes de rosa.

O elfo doméstico Dobby também foi comparado com o personagem Godofredo, um ajudante monstrinho mais parecido com um rato e bastante parecido com o personagem do livro.

Ambas as obras também possuem irmãos que adoram fazer experimentos e também são lá enrolados. Fred e George Weasley de um lado, e Tíbio e Perônio de outro.





Dobby e Godofredo, de Harry Potter e Castelo Rá-Tim-Bum — Foto: Reprodução

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