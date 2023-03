A- A+

SHOWS Fãs se despedem de Chris Martin em aeroporto do Rio Vocalista do Coldplay foi flagrado deixando o país; série de apresentações da banda no Brasil começou no dia 10 de março, em São Paulo

Após uma série de shows pelo Brasil, os integrantes da banda britânica Coldplay deixaram o país na noite desta quarta-feira (29). O registro foi feito por uma funcionária do aeroporto RioGaleão, que confirmou a informação ao GLOBO.

No Instagram, Gisele Bomfim publicou uma foto ao lado do vocalista Chris Martin. Ela ainda escreveu que ele “fez questão de dar boa noite em português” para cada pessoa que passava.

Quem também flagrou o momento em que a banda ia embora do país foi o fã Renato Pereira, que chegou a tirar foto com o baixista Guy Berryman, o guitarrista Jonny Buckland e com o cantor.

Ainda na noite desta quarta, o britânico foi flagrado na praia do Leme, Zona Sul do Rio, jogando futevôlei. A banda encerrou nesta terça-feira uma série de 11 shows no Brasil, com uma apresentação no Estádio Nilton Santos.

O grupo Coldplay começou a série de apresentações no país no dia 10 de março, em São Paulo, onde realizou um total de seis shows. Em seguida, em Curitiba, ocorreram dois.

Depois, no Rio, Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion (baterista) passaram pela capital fluminense para três eventos.

A banda postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo a recepção dos brasileiros ao longo da turnê. “Obrigado pelas incríveis semanas no Brasil. Nós tivemos momentos maravilhosos. Até a próxima vez”, publicou o grupo.

