Fãs veem "pegadinha" de Beyoncé com brasileiros após cantora divulgar novo filme; entenda

Brasileiros foram surpreendidos, na manhã desta terça-feira (19), por um vídeo publicado por Beyoncé em seus canais digitais. "Ok, vocês não precisam quebrar meu site. Mas eu disse a todos que a 'Renaissance Tour' não acabou", afirmou ela, no tal post compartilhado por meio das redes sociais. Até que, na sequência do mesmo vídeo, a artista passou a listar uma série de países por onde não passou com seu mais recente trabalho, a começar pelo... Brasil.



Ao fim do vídeo, a cantora americana deu então o seguinte recado: "Renaissance continua ao redor de todo o mundo. Num cinema perto de você". Cai o pano. Pois é, o tal vídeo se trata de uma peça publicitária do filme que ela lançará no dia 21 de dezembro, com registros inéditos da turnê que passou pela América do Norte e pela Europa.







O vídeo não repercutiu positivamente entre brasileiros, que enxergaram a publicação como uma "pegadinha" sem graça, como muitos vem afirmando na internet. Num primeiro momento, ao ouvirem Beyoncé citar o nome do Brasil, muitos acreditaram que a cantora, enfim, anunciaria sua vinda ao país. Só que não...

"São são nem 9h da manhã e você fazendo a gente passar raiva, sabe?", reclamou uma fã brasileira. "População brasileira aumentou o risco cardíaco depois dessa", brincou outra seguidora. "Desumano isso, enganando o povo, Beyoncé", escreveu outra pessoa, por meio dos comentários do Instagram.

Beyoncé no Brasil: ainda há esperanças?

No último fim de semana, fãs brasileiros voltaram a levantar especulações acerca de uma possível vinda de Beyoncé ao Brasil. É que Yvette Noel-Schure, assessora da artista, esteve em Salvador, na Bahia — ao lado de Ivy McGregor, diretora de Beygood, fundação de caridade mantida pela cantora —, para participar de um evento realizado pela Central Única de Favela (CUFA).

A ação social chamou a atenção do público. É que, nos últimos meses, Beyoncé anunciou que concederia bolsas de estudos para países e cidades que a receberiam em sua nova turnê. "Meu coração está cheio. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de conhecer o mundo. Estou profundamente apaixonado pelo Brasil. Amo o trabalho que a BeyGOOD está fazendo aqui e AMO cada uma das pessoas que conheci", escreveu a assessora da artista, por meio do Instagram.

"Não importa onde eu vá, eu grito a mesma coisa: o maior recurso de um país são as pessoas", concluiu Yvette, na mesma publicação. Ela não vinha ao país há cerca de dez anos.

