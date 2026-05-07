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NOVELAS Bandido arrependido e delegada presa: as reviravoltas da fase final de "Três Graças" Trama escrita por Aguinaldo Silva já teve suas gravações concluídas; Exibição do último capítulo acontece no dia 15 de maio

A reta final de "Três Graças" entrará em sua semana decisiva apostando em uma sucessão de viradas intensas, prisões, mortes e acertos de contas. Os próximos capítulos prometem transformar completamente o destino de personagens centrais da trama, especialmente Bagdá, Marise e Ferette, em uma fase marcada por quedas simbólicas, redenções inesperadas e rupturas definitivas.

Entre os acontecimentos mais impactantes está a transformação de Bagdá. O ex-chefão do tráfico da Chacrinha terá um desfecho carregado de ironia, preso e condenado, ele finalmente conquistará algo que buscou durante toda a novela, o seu reconhecimento como artista.

Bagdá vira símbolo dentro da prisão

As cenas da prisão do personagem prometem ser uma das sequências mais fortes do desfecho. Algemado e usando uniforme penitenciário, Bagdá será conduzido pelos corredores do presídio sob forte clima de tensão.

O silêncio, porém, será quebrado pelos próprios detentos. Em vez de hostilidade, o traficante será recebido como uma figura respeitada no local. Presos baterão canecas nas grades e gritarão frases de admiração enquanto ele atravessa o corredor.

"Olha o artista aí! A casa é sua, malandro!", dirá um dos detentos.

A reação mexerá profundamente com Bagdá, que tentará esconder a emoção mesmo diante do reconhecimento que sempre desejou.

"Sou cascudo… Aguento mofar aqui nessa tranca", responderá ele.

A sequência marcará o início da virada emocional do personagem, que passará a refletir sobre os próprios erros após anos mergulhado no crime.

Passagem de tempo muda completamente a vida do ex-traficante

O último capítulo ainda mostrará uma passagem de tempo de sete anos, revelando um novo Bagdá, completamente distante do universo criminoso.

Depois de cumprir sua pena, o personagem reaparecerá trabalhando com arte e promovendo palestras para jovens em situação de vulnerabilidade social. O antigo traficante surgirá incentivando adolescentes a seguirem caminhos diferentes daqueles que destruíram sua própria trajetória.

A mudança simboliza a redenção definitiva do personagem que, ao longo da novela, transitou entre violência, desejo de vingança e conflitos emocionais ligados à morte de Jorginho, considerado por ele um "pai do coração".

Chacrinha ganha novo comando após queda de Bagdá

Enquanto Bagdá abandona o crime, a Chacrinha seguirá sob nova liderança. Vandílson finalmente conseguirá assumir o posto máximo no quartel-general do tráfico, consolidando a ambição construída desde o início da trama. Ao lado dele, Alemão continuará atuando como braço direito da facção.

Já Lucélia, terá um fim trágico nos momentos finais da novela. A personagem morrerá após ser atropelada por Arminda, papel de Grazi Massafera, em uma cena cercada de tensão e descrita nos bastidores como uma das mais impactantes da reta final.

Marise perde o controle e acaba afastada

Outra personagem que enfrentará uma queda definitiva será Marise. Depois de passar boa parte da novela protegendo os interesses de Ferette, a delegada corrupta verá toda sua estrutura ruir.

A queda começará após a morte de Macedo dentro da carceragem da delegacia da Aclimação. Embora o caso seja inicialmente tratado como suicídio, Jairo levantará suspeitas de execução e começará a investigar possíveis falhas internas.

A situação ficará ainda mais delicada quando Arminda descobrir que Marise mantinha ligação direta com um agente envolvido na morte do motorista de Ferette.

Delegada rompe com Ferette e ameaça o empresário

Com o cerco se fechando, Marise perceberá que poderá afundar junto com Ferette após o vazamento de áudios envolvendo tentativas de homicídio e falsificação de remédios.

Tentando salvar a própria pele, ela romperá com o empresário e passará a ameaçá-lo.

"Vai ser um prazer te prender", disparará a delegada em uma ligação telefônica.

Mesmo tentando se afastar do escândalo, Marise não conseguirá escapar da corregedoria. Nos capítulos finais, Jairo confirmará oficialmente o afastamento da policial da Chacrinha, selando sua queda pública e profissional.

Paulinho recupera prestígio na polícia

Enquanto Marise perde poder, Paulinho viverá um dos momentos mais vitoriosos da reta final.

Após provar inocência nas acusações de envolvimento com os ladrões da estátua, o investigador será recebido com aplausos pelos colegas ao retornar à delegacia. O personagem encerrará a trama reabilitado e fortalecido ao lado de Gerluce.

Últimos capítulos terão tom de acerto de contas

Com gravações encerradas recentemente, "Três Graças" aposta em uma conclusão marcada por ironias do destino, transformações emocionais e punições severas para personagens que atravessaram a novela entre corrupção, violência e disputas de poder.

Entre redenções improváveis, mortes inesperadas e alianças destruídas, a trama prepara uma despedida intensa para fechar sua trajetória no horário nobre da Globo.

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