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ENTREVISTA Fátima Bernardes conta como encara a passagem do tempo e revela se tem vontade de ser avó Jornalista de 63 anos diz que se sente 'ótima' e conta como lidou com comentários de mulheres que usaram a palavra 'corajosa' para defini-la em um vídeo em que aparece sem maquiagem

Fátima Bernardes falou sobre a sua relação com o tempo em entrevista à jornalista Maria Fortuna. Em participação no videocast ' Conversa vai, conversa vem', no ar no Youtube e no Spotify, a apresentadora de 63 anos afirma que se sente ótima.

Ela também comentou como lidou com comentários de mulheres que usaram a palavra "corajosa" para defini-la em um vídeo em que aparece sem maquiagem. Fátima também revelou se tem vontade de ser avó.

Leia um trecho:



Quando você fez um vídeo de cara lavada, tirando sua maquiagem, para o seu Youtube, as pessoas escreveram: “Que coragem!” Qual a importância de deixarem as mulheres envelhecerem em paz?

Olha como estamos massacradas! Falei: “Precisa de coragem? Achei que era só de algodão e demaquilante.” Não é fácil envelhecer. Tento equilibrar olhando como estou hoje. O que não posso mais fazer por conta de ter ruga? Nada. Me emocionei em Machu Picchu vendo uma pessoa chegar de andador. Tive sensação de gratidão. E as pessoas olhando se o pescoço está igual... Procuro fazer algo que me dá satisfação. É o que nos faz sentir vivo, jovem nas ideias, propósitos. Essa é briga temos que brigar. A outra já entramos para perder. Não tenho dor, posso fazer atividade física, viajar, tenho a parte cognitiva funcionando muita coisa pra aprender. Mas sou vaidosa, gosto de estar bem comigo. Me sinto ótima.





E aos 63 anos, O que te move? O que te faz levantar da cama com tesão de continuar vivendo? Qual é o futuro da Fátima? O que falta fazer? Você tá doida pra ser avó? Seus pais, seus filhos querem que?

Muita gente pergunta. Eu não cobro porque eles estão com 28 anos. Eu engravidei com 34, tive com 35. Eu acho que eu não tenho nem direito de cobrar ninguém. Não vejo eles ainda no momento.

Mas eles falam? Eles querem?

A Beatriz fala mais. Vinícius fala, mas, assim, não é para agora não. Mas eu vou adorar, com certeza, vou amar, não tenho dúvida nenhuma. Amo criança, mas também tenho muita convicção de que nem todo mundo tá aí pra ser mãe, né?

Ou pai, porque a quantidade de filho sem pai por aí...

Exatamente! Outro dia, alguém falou assim não: "quando a gente engravidar". Eu falei: "Ah, que bom, o verbo é exatamente esse mesmo, tem que engravidar junto". E tem que ser no momento em que os dois queiram na mesma proporção, porque já é difícil assim, né? São modificações profundas e os dois têm que estar muito comprometidos com aquilo. Então, sim, eu quero ser avó no tempo deles, quando eles quiserem, se eles quiserem. O que me move? Adoro trabalhar, viajar, encontrar pessoas amigas. Tem muita coisa pra fazer, pra aprender. E agora com a palestra...

Ela organiza uma visão sobre sua vida, né? Olha para trás e sente o que?

É muito legal ver o processo de tudo que eu mudei na vida, desde a dança, e das coisas que ainda sei que vou mudar, aprender.

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