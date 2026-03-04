Fátima Bernardes critica aumento da violência contra as mulheres no Brasil; veja o vídeo

A- A+

Em um vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (4), a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes desabafa sobre o aumento da violência contra as mulheres no Brasil nos primeiros meses de 2026. Ela ainda questiona se existe um debate sobre o assunto dentro dos lares brasileiros e critica o silêncio dos homens sobre os casos de feminicídios e abuso sexual de jovens, crianças e adolescentes.

“Agora, o que a gente está fazendo com essa tristeza profunda, com essa nossa indignação? Esse assunto está dentro de casa? Você tem conversado com seus filhos, marido, tios, primos e com avós?”, pergunta Fátima no início do vídeo. “A conversa tem que ser com os homens, porque são eles que estão agindo de forma absurda, cruel, e muitas vezes, ali, pertinho da gente”.

Ainda na publicação, a jornalista inicia um debate e pergunta se estamos fazendo o possível para mudar o olhar, principalmente de homens jovens, sobre mulheres e meninas. O olhar mencionado por Fátima está relacionado a uma onda crescente de jovens que enxergam mulheres como objetos ou seres inferiores.

E isso faz parte tanto do movimento “Redpill” - que inferioriza as mulheres, falando que elas servem apenas para relações sexuais casuais, e que o sistema supostamente favorece as mulheres - quanto do movimeno Incel (celibatário involuntário), que alimenta o ressentimento e ódio por elas.

Nas redes sociais, como no X (o antigo Twitter), é possível ver integrantes do movimento desprezando e culpando as próprias mulheres pela violência sofrida por pessoas do gênero feminino.

“Você já parou para perguntar para algum homem da sua casa o que ele admira em uma mulher? Ele vai dizer ‘eu gosto da comida da minha mãe, eu gosto do bolo da vovó’. Mas o que ele admira numa mulher? Você quando está com essas pessoas, você destaca esses aspectos?”, questiona a ex-apresentadora do Encontro e Jornal Nacional.

Em seguida, Fátima Bernardes menciona os casos mais recentes que vêm gerando revolta nas redes sociais, como o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os quatro acusados maiores de idade se entregaram e estão todos presos.

O caso também envolve um adolescente de 17 anos, cuja situação tramita na Vara da Infância e da Juventude. O crime aconteceu no dia 31 de janeiro.

“O que é que autoriza cinco rapazes a estuprarem, a agredirem fisicamente uma jovem de 17 anos? Por que um homem, motorista de ônibus, se sente autorizado a parar um ônibus, desligar as luzes e estuprar uma senhora de 71 anos?”

A apresentadora também menciona o caso da menina de 12 anos que teve o “relacionamento” com um homem de 35 anos, que oferecia cestas básicas para a sua mãe, reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o relator do processo, o desembargador Magid Nauef Láuar, o relacionamento mantido não aconteceu em um ato de violência, fraude ou constrangimento, mas sim em um vínculo afetivo consensual, com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhos de todos.

Após a repercussão da decisão, o desembargador mudou a sentença e reformulou sua decisão que havia absolvido o acusado de estupro contra a menina de 12 anos. Ele manteve a condenação do réu a 9 anos e 4 meses de prisão por estupro de vulnerável e determinou a volta do homem à prisão. Ele havia sido solto após o reconhecimento do abuso sexual como relacionamento consensual.

Por fim, Fátima Bernardes acredita que é necessário observar esses exemplos, não deixar passar em branco e começar a se educar. É um trabalho que precisa ser feito em toda a sociedade.

“Eu vi pouquíssimos homens repercutindo a brutalidade dessas histórias. Porque mesmo os rapazes que foram presos, em algum momento, serão soltos. Já essa jovem, quanto tempo vai demorar para ela se recuperar? Não vamos perder a oportunidade, vamos aproveitar essa dor, pelo menos para começar um processo de educação forte com quem está ao nosso redor!”, finaliza a jornalista.



