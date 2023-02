A- A+

Carnaval 2023 Fátima Bernardes e Túlio Gadelha curtem Olinda vestidos de médica e enfermeiro Apresentadora e deputado federal também aproveitaram os shows do Marco Zero na sexta-feira

Fátima Bernardes está aproveitando o Carnaval de Pernambuco mais uma vez. Neste sábado (18), a apresentadora curtiu as ladeiras de Olinda ao lado do namorado, o deputado federal pernambucano Túlio Gadelha.

A “global” publicou um vídeo, em sua página no Instagram, revelando as fantasias utilizadas pelo casal. Os dois caíram na folia vestidos de médica e enfermeiro, como uma forma de homenagear os profissionais da saúde no primeiro Carnaval pós-pandemia.





“Dra. Bernardes e enfermeiro Túlio nas ladeiras de Olinda. Nessa volta do Carnaval pernambucano depois da pandemia, nossa homenagem aos profissionais de saúde”, escreveu a apresentadora na legenda da sua postagem.



Na sexta-feira (17), Fátima e Túlio prestigiaram a abertura do Carnaval do Recife. Os dois acompanharam os shows no Marco Zero e registraram fotos ao lado de artistas como Caetano Veloso, Duda Beat e Elba Ramalho.

Desde que iniciou o relacionamento com Túlio, Fátima é figura presente na folia pernambucana. Em 2019, ela e o namorado foram para Olinda fantasiados dos personagens da série espanhola La Casa de Papel, passando despercebidos pela multidão.

