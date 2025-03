A- A+

famosos Fátima Bernardes e William Bonner se reúnem para formatura de filha na frança Uma das filhas do casal, Laura Bonnemer, concluiu um mestrado na Grenoble Ecole de Management. Os registros da reunião foram compartilhados pelo namorado de Fátima, o deputado federal Túlio Gadêlha

Os apresentadores Fátima Bernardes e William Bonner se reuniram na França para um momento especial neste sábado (8).

Uma das filhas do casal, Laura Bonnemer, concluiu um mestrado na Grenoble Ecole de Management.

Os registros e a novidade foram compartilhados pelo namorado de Fátima, o deputado federal Túlio Gadêlha.

Segundo ele, Laura agora é Mestre em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais.



"Por mais Dias da Mulher como esse", escreveu ele. "Com consagrações da autonomia feminina, com poder de decidir sobre sua própria vida, de acordo com seus objetivos e desejos."

Fátima e William apareceram em fotos juntos, mas também ao lado de seus atuais parceiros, Túlio e Natasha Dantas, respectivamente.

Os apresentadores se separaram em 2016. Eles ficaram juntos por 26 anos e tiveram três filhos.

