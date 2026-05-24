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IMERSÃO LITERÁRIA Fátima Bernardes faz retiro de leitura na Inglaterra: 'Fazia tempo que não lia um livro tão rápido' Apresentadora passou cinco dias em imersão literária no interior inglês, em ambiente silencioso e com pouco sinal de internet, e disse que a experiência ajudou na concentração e no ritmo de leitura

Em publicação nas redes sociais, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes compartilhou uma experiência diferente vivida durante as férias: um retiro de leitura no interior da Inglaterra, onde passou cinco dias dedicada à imersão literária.

Segundo Fátima, que afirmou ter se presenteado com a experiência, o retiro acontece em um local com sinal de internet limitado e reuniu outras 11 mulheres, todas americanas. Durante a estadia, elas faziam refeições juntas, compartilhavam preferências literárias e, ao longo do dia, visitavam livrarias e bibliotecas em cidades próximas.

No vídeo publicado, a jornalista mostrou imagens da região onde fica o retiro e os espaços preparados para a leitura. Na postagem, ela destacou a importância do silêncio para se desconectar e se concentrar nos livros, afirmando que havia muito tempo que não conseguia ler com tanta rapidez.

Fátima contou que estava lendo "Reparação", romance do escritor britânico Ian McEwan com mais de 400 páginas, que ganhou de presente do produtor de conteúdo sobre literatura e colunista do O GLOBO Pedro Pacífico, conhecido como Bookster, e atribuiu o bom ritmo de leitura ao ambiente da experiência.

“Primeiro porque eu consegui me concentrar. Segundo porque o lugar não tem barulho, o telefone não toca, os espaços são super silenciosos, cercados de livros, então fazem com que a gente fique realmente focada e concentrada”, disse.

A apresentadora, que já havia começado o segundo livro da viagem, As alegrias da maternidade, da escritora nigeriana Buchi Emecheta, afirmou que gostou tanto da experiência que decidiu seguir a imersão literária com uma nova leitura.

Ao final do vídeo, resumiu a vivência: “Está sendo uma experiência super diferente e que estou adorando”.

Confira o vídeo, abaixo:

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