Fátima Bernardes será nova apresentadora no GNT

A- A+

O novo nome do casting do GNT é Fátima Bernardes, que estreará como apresentadora do canal no segundo semestre. Em seu novo programa, Fátima irá unir, a cada episódio, duas personalidades de destaque que enfrentam desafios semelhantes. Em um bate-papo informal, os convidados vão compartilhar seus relatos, trocando experiências, dores, erros, acertos e recomeços que se esbarram, se assemelham e, também, se complementam.



O programa é idealizado por Carlos Jardim, que também atua como diretor e roteirista do projeto, e contará com 10 episódios. “Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras – que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração – com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto”, explica Fátima.



A apresentadora segue na apresentação do ‘The Voice Kids' e do 'The Voice Brasil', na TV Globo.

Veja também

Justiça Caso José Dumont: na sentença, juíza afirma que ator sabia estar cometendo um crime