Fátima Bernardes voltará ao ''Encontro'' como homenageada; saiba quando

A- A+

A apresentadora Fátima Bernardes, de 62 anos, retornará ao programa matinal Encontro, da TV Globo, como homenageada. Ela será convidada especial de Patrícia Poeta no dia 22 de abril, uma terça-feira, e receberá um tributo durante a atração

O Encontro foi criado justamente para Fátima em 2011, ano em que ela deixou a bancada do Jornal Nacional após 14 anos como âncora. Ela ficou à frente do programa por dez anos, até que o bastão fosse passado para Patrícia em 2022.

Fátima também apresentou o Jornal Hoje e o Fantástico. Nos últimos anos, a apresentadora também esteve à frente do The Voice Brasil e do The Voice Kids. Em 2024, ela anunciou que havia encerrado o seu contrato com a TV Globo após 37 anos trabalhando na emissora.

Na ocasião, a jornalista explicou que os novos contratos se darão apenas por produto em que ela esteja participando. Um deles já está no caminho: as primeiras informações indicam que ela comandará uma atração noturna que contará com entrevistas e apresentações musicais de forma semelhante ao que ela conduzia no Encontro. O projeto ainda está em desenvolvimento.

A participação especial no Encontro deve lembrar os melhores momentos da carreira da apresentadora e faz parte da celebração dos 60 anos da TV Globo. Durante a semana, Ana Maria Braga, Xuxa, Angélica e Simony também estarão na atração matinal

Veja também