Faustão abre brecha na aposentadoria para apresentar Prêmio Marília Mendonça; entenda

Fausto Silva será o apresentador da primeira edição do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja, premiação musical inteiramente dedicada ao ritmo caipira — e que acontecerá no dia 24 de outubro, em Goiânia, em Goiás. Responsáveis pela idealização do evento, familiares de Marília Mendonça fizeram questão de convidar Faustão para o comando da atração, devido ao importante apoio que ele deu para a artista no início de sua carreira.

Em meio à recém-anunciada aposentadoria, Faustão se viu obrigado a aceitar o trabalho. Criado em homenagem à cantora sertaneja — que morreu, aos 26 anos, em novembro de 2021, em decorrência de um acidente aéreo —, o Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja laureará os melhores profissionais do gênero em cada ano. No total, serão 13 categorias, como Hit do Ano, Artista Revelação, Artista Solo, entre outras. A premiação acontece presencialmente, e também tem transmissão por meio do YouTube.

Adeus, TV

No último mês, pouco depois de deixar o comando do "Faustão na Band", Fausto Silva revelou que não voltará mais a trabalhar com televisão. Numa entrevista concedida em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante um evento de MMA, ele revela está agora aposentado.

"Depois de aposentado, é a minha primeira e única entrevista! Tinha que ser onde? Em Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho", revelou o apresentador, em entrevista ao programa esportivo "UFC fight pass".

