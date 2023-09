A- A+

Saúde Faustão: apresentador sai da UTI e é transferido para semiintensiva De acordo com o boletim do hospital, a função cardíaca de Fausto Silva permanece normal e sem intercorrências

O apresentar Fausto Silva, o Faustão, saiu da UTI e foi transferido, nesta sexta-feira, para a semiintensiva, onde dá continuidade ao processo de reabilitação. A informação é do último boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

"O paciente Fausto Silva continua evoluindo bem, depois da realização do transplante de coração. (...) A função cardíaca permanece normal e sem intercorrências. Hoje, foi transferido para a semiintensiva e dá continuidade ao processo de reabilitação", diz o documento.

Faustão foi submetido a um transplante de coração no último domingo (27). O procedimento foi necessário em decorrência do agravamento do quadro de insuficiência cardíaca.

Veja também

AGENDA CULTURAL Fim de semana vai de Flávio Venturini, Sá & Guarabira e 14 Bis a show de Bem Gil e Moreno Veloso