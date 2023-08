A- A+

FAMOSOS 'Faustão do coração': quem são os transplantados que mandam mensagens positivas para o apresentador Perfil nas redes sociais criado pela família de Fausto Silva reúne histórias de sucesso de pessoas que receberam novos órgãos

Desde que se tornou pública a batalha de Faustão por conta de um quadro de insuficiência cardíaca, o apresentador vem recebendo nas redes sociais uma onda de apoio. A família do apresentador, inclusive, criou um perfil no Instagram para reunir histórias de sucesso de pessoas que receberam transplante de órgãos. Como se sabe, Faustão está na fila para transplante de coração.

No ar há dois dias, o perfil "Faustão no meu coração" já tem mais de 14 mil seguidores. Até agora, já foram publicados 12 relatos de pessoas que foram transplantadas e que hoje vivem uma vida normal. Conheça alguns casos:

Lavínia Cruvinel

A jovem de 11 anos de Medeiros, interior de Minas gerais, foi diagnosticada aos 6 meses com miocardiopatia hipertrófica. Recebeu um transplante de coração no dia 30 de maio de 2023. Teve alta hospitalar no dia primeiro de junho. Lavínia mandou um recado positivo para Faustão:

"Fiquei 94 dias na UTI e 42 dias na espera de coração. Imagino que foi tão rápido porque fiz campanha linda sobre doação de órgãos. E hoje continuo fazendo essa campanha porque quero que todas aas pessoas que estão na fila tenham a mesma chance que eu tive", disse a menina.

Vivian Nunes

A bailarina Vivian, de 40 anos, entrou na fila para um transplante de rim depois que foi diagnosticada com insuficiência renal, há mais de 10 anos. "Confia", disse ela em mensagem ao apresentador.

"Transplante renal foi um sucesso. Descobriu insuficiência renal crônica em 2010, foi um baque, um susto. Encarei tratamento conservador, depois fiz hemodiálise por 6 anos. Graças a uma família abençoada, fui honrada com um rim de uma pessoa que morreu. Foi uma nova vida que eu tive e tenho agora. Sou muito grata. Confia, que você vai conseguir também!"

Raquel Bonito

A brasileira que vive em Londres voltou ao Brasil para receber um novo coração depois de ser desenganada pelos médicos. Uma vez transplantada, diz que tem uma vida normal e inclusive pratica maratona.

"Falar pra você, Faustão: seja forte! Passei por todas as etapas de um transplante. Moro na Inglaterra, foi desenganada por médicos. Fomos para o Brasil fazer transplante. Recebi um coração graças a uma família que disse sim. Cinco anos de transplante vivendo bem, podendo caminhar, fazendo maratona..."

Lincoln Paiva

O arquiteto recebeu o coração há dois anos e também tem uma rotina normal. No relato enviado para Faustão, ele ressalta a grandeza do gesto de transplantar.

"Tem uma coisa muito bonita, que é capacidade do ser humano de se unir com os outros, de entender que a vida só é possível quando a gente tá unido. Hoje se estou aqui é porque alguém permitiu. Esse é o maior gesto de amor que pode existir. Beijo pra voceê e pra sua familia. Daqui a pouco você vai tá em casa fazendo tudo o que você gosta de fazer"

Veja também

Música The Killers lançam novo single nas plataformas: "Your side of town"; ouça