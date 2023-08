A- A+

Celebridades "Faustão do meu coração": Perfil criado pela família do apresentador é derrubado de novo Apresentador recebeu novo coração neste domingo (27)

Luciana Cardoso, mulher do apresentador Fausto Silva, contou aos fãs que o Instagram voltou a derrubar a conta chamada "Faustão do meu coração", criada pela família para compartilhar histórias de doações de órgãos. O perfil foi restabelecido após a reclamação.

O novo coração para o transplante do apresentador chegou neste domingo (27) ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ele foi operado "com sucesso". A informação foi confirmada ao jornal Folha de São Paulo pela equipe médica.

A iniciativa já havia sido interrompida pela rede social, que desativou o perfil quando ele tinha apenas dois posts no ar. A página tem mais de 37 mil seguidores.

O apresentador estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital desde o dia 5 de agosto, tratando uma insuficiência cardíaca e fazendo diálise. Por isso, entrou na fila do transplante para receber um novo coração.

O quadro de saúde dele o colocava como prioridade na fila de transplantes, o que se comprovou com a rapidez da chegada do novo órgão.

Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e já estão aguardando em uma lista de espera unificada e informatizada. A posição na lista de espera é definida por critérios técnicos como tempo de espera e urgência do procedimento, compatibilidade sanguínea entre doador e receptor. A compatibilidade genética entre doador e receptores, quando necessária, é determinada por exames laboratoriais.

Outro fator importante é a localização, pois é necessário entender o tempo de duração do órgão fora do corpo. Dependendo do prazo, é preciso um avião para o transporte até o destino.

Veja também

Celebridades Alok responde Thiago Gagliasso sobre declarações políticas no "show do século"