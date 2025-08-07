A- A+

televisão Faustão está internado em hospital de São Paulo com infecção; entenda O apresentador passou por pelo menos duas cirurgias nos últimos dois anos

Fausto Corrêa da Silva, popularmente conhecido como Faustão, deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de uma infecção na região da perna. O apresentador foi internado nesta quarta-feira (6), de acordo com o SBT.

Nos últimos anos, Faustão foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e com insuficiência renal, seis meses depois. Ele segue fazendo hemodiálise. Em janeiro de 2025, ele chegou a ser hospitalizado para tratar uma infecção, mas teve alta poucos dias depois.

O apresentador está fora do ar desde maio de 2023, com o fim do programa "Faustão na Band".

Veja também